Audi celebra i 25 anni di RS4 Avant con un modello speciale

Per celebrare il 25° anniversario della RS 4 Avant, Audi lancia un modello speciale, la Audi RS 4 Avant edition 25 years. Come ammiraglia delle prestazioni, il modello vanta una dinamica di guida potenziata, interni e dettagli esterni esclusivi ed è disponibile nell’iconica finitura giallo Imola di Audi. Contemporaneamente, il costruttore tedesco lancerà anche la nuova RS 5 Sportback Performance Edition, che beneficia degli stessi aggiornamenti alla catena cinematica.

Un accenno di storia

Negli anni Novanta, Audi ha affermato l’idea di una vettura ad alte prestazioni con l’Audi Avant RS2 e l’Audi S6 plus. Tuttavia, il primo modello RS della quattro GmbH (oggi Audi Sport GmbH) fu la RS4 Avant della generazione B5 del 1999. Rispetto all’Audi S4, si presentò sulla scena con una carrozzeria allargata e un motore biturbo a sei cilindri da 2,7 litri sviluppato in collaborazione con Cosworth, che all’epoca aveva una potenza di ben 380 CV. La versione più sportiva della prima generazione di RS 4 arrivò sul mercato nel 2001 con la RS4 Sport. Le sue caratteristiche comprendevano sospensioni ancora più basse, sedili in pelle, uno scarico sportivo e un volante in pelle scamosciata. L’edizione RS 4 Avant 25 years riprende il design memorabile di questo veicolo ed è essa stessa la versione più sportiva dell’attuale serie B9.

Le migliorie

Gli sviluppi apportati al motore e alle sospensioni, nonché gli aggiornamenti alle ruote, garantiscono prestazioni impressionanti. Il V6 biturbo da 2,9 litri della nuova RS 4 Avant edizione 25 years ha una potenza di 470 CV e una coppia massima di 600 Nm. Si tratta di un aumento di 20 CV rispetto alla RS 4 Avant normale. Di conseguenza, lo scatto da 0 a 100 km/h orari avviene in soli 3,7 secondi, 0,4 secondi in più rispetto alla versione standard. I freni ceramici RS di serie garantiscono una potenza di arresto senza compromessi, mentre l’impianto di scarico sportivo RS plus con terminali in nero opaco genera una colonna sonora intensa.

L’Audi RS 4 Avant edizione 25 anni è dotata di serie delle sospensioni sportive RS pro, una sospensione coilover regolabile manualmente che assicura una perfetta combinazione di dinamica e comfort. Il modello dell’anniversario ha un’altezza di marcia inferiore di 10 mm rispetto alla RS 4 Avant normale. Inoltre, i clienti possono abbassare manualmente l’altezza di marcia di altri 10 mm per un’altezza complessiva di 20 mm.

Il veicolo è dotato anche del differenziale sportivo quattro, che garantisce una maggiore agilità e una maggiore inclinazione all’indietro per aumentare il divertimento di guida, soprattutto in modalità di guida “dinamica”. Il software aggiornato dell’unità di controllo del cambio consente tempi di cambiata più rapidi e un’apprezzabile maggiore diffusione delle varie modalità di guida.

Audi RS5 Performance

Anche la RS 5 riceve un upgrade di potenza: il V6 biturbo della nuova Audi RS 5 Sportback Performance Edition ha una potenza di 470 CV e una coppia massima di 600 Nm. Si tratta di un aumento di 20 CV rispetto alla RS 5 Sportback normale. Accelera da 0 a 100 km/h orari in 3,7 secondi, con un miglioramento di 0,2 secondi. La sua velocità massima è di 186 miglia orarie. L’Audi RS 5 Sportback Performance Edition è inoltre dotata di serie di sospensioni sportive RS pro con sterzo progressivo e differenziale Torsen migliorato.