Dal 24 al 26 maggio, il BMW Group Classic e il Grand Hotel Villa d’Este ospitano l’iconico Concorso d’Eleganza Villa d’Este, dove le auto più spettacolari di ogni epoca, provenienti da tutto il mondo, competono per ottenere premi ambiti. Tra i riconoscimenti più prestigiosi vi sono il Trofeo BMW Group, assegnato dalla giuria, la tradizionale Coppa d’Oro, votata dal pubblico, il Design Award per concept-car e prototipi e il Trofeo ASI, riservato alla vettura del dopoguerra meglio conservata.

L’Automotoclub Storico Italiano arricchisce l’evento con l’esposizione del prototipo Citroën GS Camargue dalla Collezione ASI Bertone, un tributo a Marcello Gandini, il celebre maestro del car design recentemente scomparso. Questo omaggio sarà visibile nel parco di Villa Erba il 25 e 26 maggio. Inoltre, il Veteran Car Club di Como, federato ASI, parteciperà all’evento “Amici & Automobili” a Villa Erba, esponendo una selezione di auto storiche dei propri soci accanto alla Camargue.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este con la Citroën GS Camargue

La Citroën GS Camargue, presentata per la prima volta al Salone di Ginevra del 1972, fu accolta con entusiasmo da pubblico e stampa. Basata sulla Citroën GS del 1970, la coupé di Bertone, progettata da Marcello Gandini con l’aiuto di Marc Deschamps, presenta uno stile dinamico con sbalzi anteriori e posteriori caratteristici. Più bassa e larga della GS, la Camargue si distingue per il frontale a cuneo in stile “Gandini” e una coda tronca con padiglione panoramico e cristalli ambrati, il tutto completato da una carrozzeria color champagne metallizzato. Purtroppo, a causa della crisi economica che colpì Citroën negli anni ’70 e che portò alla fusione con Peugeot nel 1974, la Camargue non entrò mai in produzione.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este si svolge in due location a Cernobbio, sulle sponde del Lago di Como. Sabato 25 maggio, il parco del lussuoso Hotel Villa d’Este ospita l’esposizione delle auto in concorso, le ispezioni della giuria, le votazioni e l’assegnazione della Coppa d’Oro e dei premi speciali.

Contemporaneamente, a Villa Erba si tiene il meeting “Amici & Automobili” con l’esposizione di auto storiche. Domenica 26 maggio, il fulcro dell’evento si sposta a Villa Erba per un festival dedicato alla passione automobilistica, con tutte le auto in mostra fino alla sfilata conclusiva e l’assegnazione dei premi finali.