Fiat Pandina: domani il debutto a Pomigliano [LIVE STREAMING]

Fiat Pandina: tutto pronto a Pomigliano per il suo debutto di domani alle 12

Domani 29 febbraio è il giorno in cui Stellantis svelerà la nuova Fiat Pandina. Si tratta della versione aggiornata dell’attuale modello, che verrà commercializzato almeno fino alla fine del 2026 e che cambierà nome per lasciare spazio alla nuova Fiat Panda che invece sarà svelata il prossimo 11 luglio 2024, giorno in cui il brand di Stellantis festeggia un anniversario importante e cioè i suoi primi 125 anni di attività.

Nei giorni scorsi sul web erano apparse le prime foto spia del prototipo che aveva mostrato solo lievi differenze rispetto al modello attuale. Nelle scorse ore Fiat ha annunciato che la presentazione della nuova Fiat Pandina avverrà domani presso lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco di Stellantis dove l’auto sarà prodotta. La presentazione avverrà alle 12 e potrà essere seguita in live streaming direttamente da Youtube. Sarà il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois a svelare il modello destinato insieme alla nuova Fiat Panda ad avere un ruolo molto importante nel corso dei prossimi anni all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana. Vedremo dunque quali saranno le novità principali di questo restyling del più popolare modello prodotto in Italia da Stellantis.