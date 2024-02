Skoda anticipa un futuro SUV a basso costo [TEASER]

Skoda ha finalmente confermato le voci riguardanti il lancio di un SUV subcompatto economico, anticipando il modello con un teaser e coinvolgendo i suoi fan in tutto il mondo per trovare un nome adatto. Questo nuovo SUV sarà prodotto in India, su misura per il mercato locale, come parte della strategia di espansione del gruppo Volkswagen nel paese asiatico.

Skoda conferma il lancio di un futuro SUV a basso costo con un nuovo teaser

Con il programma India 2.0, Skoda si è assunta la responsabilità dell’espansione del marchio Volkswagen in India. Questo ha già portato al lancio dei crossover Skoda Kushaq/VW Taigun e delle berline Skoda Slavia/VW Virtus, entrambi basati sulla piattaforma MQB-A0-IN, una versione semplificata della piattaforma MQB globale.

Sebbene i nuovi prodotti abbiano migliorato la posizione di entrambi i marchi sul mercato indiano, i concorrenti rimangono molto più avanti. Skoda mira ora a vendere 100.000 auto in India entro il 2026, con il nuovo crossover destinato a svolgere un ruolo chiave. La lunghezza del veicolo non supererà i 4 metri per beneficiare di agevolazioni fiscali, mirando a competere con modelli come la Maruti Suzuki Brezza e la Hyundai Venue.

Il nuovo SUV di Skoda sarà basato sulla piattaforma MQB-A0-IN, con oltre il 90% della produzione localizzata in India. Sarà equipaggiato con un motore 1.0 TSI turbo e avrà trazione anteriore. Per quanto riguarda il nome del modello, Skoda sta prendendo in considerazione diverse opzioni che iniziano con la lettera K e terminano con la lettera Q, come Kwiq, Kymaq, Kylaq, Kariq e Kyroq. Tuttavia, i fan sono invitati a suggerire i propri nomi che rispettino questo criterio.

La decisione sul nome del modello verrà presa entro la metà di quest’anno, con le vendite previste per metà del 2025. Questo SUV subcompatto sarà anche commercializzato sotto il marchio Volkswagen e sarà un modello globale, destinato anche ad altri continenti.