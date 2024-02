Hyundai Ioniq 5 N è finalista ai World Car Awards 2024

Hyundai Ioniq 5 N si è guadagnata un posto tra le tre finaliste nella categoria World Performance Car 2024 dei World Car Awards. Questo premio annuale coinvolge più di 100 giudici internazionali che mettono alla prova e valutano una serie di veicoli candidati. Durante una cerimonia al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, sono stati annunciati i finalisti per l’attuale edizione del concorso.

Ai World Car Awards 2024 tra le finaliste anche la Hyundai Ioniq 5 N

La nomination di Hyundai per il 2024 riflette il crescente impatto dell’azienda nel panorama mondiale e si basa sui successi ottenuti in passato ai World Car Awards. In precedenza, sia l’Ioniq 5 che l’Ioniq 6 hanno trionfato rispettivamente come World Car of the Year nel 2022 e nel 2023, ottenendo anche i riconoscimenti come World Electric Vehicle e World Car Design of the Year nelle stesse edizioni.

Presentata nel luglio 2023, la Ioniq 5 N segna l’avvento di una nuova era dei veicoli elettrici ad alte prestazioni, caratterizzati da nuove tecnologie e una notevole capacità di guida in pista. Questo modello rappresenta il primo passo nella strategia di elettrificazione del marchio N di Hyundai, unendo la Electric Global Modular Platform (E-GMP) del Hyundai Motor Group con le tecnologie N nel motorsport e l’esperienza acquisita attraverso i “Rolling Lab” elettrificati, il tutto con l’obiettivo di massimizzare le performance EV. I vincitori dei World Car Awards 2024 saranno svelati durante una cerimonia di premiazione al New York International Auto Show (NYIAS) il 27 marzo 2024.