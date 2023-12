Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup: primi dettagli sulla nuova auto elettrica da corsa [FOTO]

La nuova Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup si preannuncia essere una versione da pista della Hyundai Ioniq 5 N, progettata specificamente per il motorsport. Questo modello è stato presentato in anteprima in Corea durante lo Hyundai N Festival. In base ad alcune immagini diffuse su Instagram da Car Scene Korea, la nuova vettura è stata rielaborata con un body kit ridisegnato, un assetto più aggressivo e un peso inferiore rispetto alla Ioniq 5 N.

Esteticamente, la nuova Ioniq 5 eN1 Cup si distingue per un paraurti più profondo con prese d’aria maggiorate, alette e nuovo splitter. Il profilo laterale sembra avere passaruota più larghi mentre il posteriore è stato potenziato con uno spoiler fisso e un grande diffusore. All’interno, l’auto da corsa elettrica sarà dotata di una gabbia di sicurezza omologata FIA.

Potrebbe pesare meno della Hyundai Ioniq 5 N

Importanti sono anche le modifiche volte alla riduzione del peso, che sarà inferiore di 200-250 kg rispetto alla Ioniq 5 N di serie. Le misure di risparmio di peso includono finestre laterali e posteriori in policarbonato e rimozione di equipaggiamenti non necessari in pista.

Queste modifiche dovrebbero avere un impatto positivo sulle prestazioni, nonostante il peso complessivo della vettura da corsa rimarrà probabilmente oltre le 2 tonnellate. Non è finita qui poiché la nuova Hyundai Ioniq eN1 Cup sarà dotata di nuove sospensioni regolabili con giunti a sfera, che abbasseranno la vettura di 50/70 mm.

Dovrebbe sviluppare una potenza massima di 650 CV

La vettura da corsa a zero emissioni monterà dei nuovi pneumatici slick con dimensioni di 280/680 R18 e sarà dotata di un sollevatore ad aria. L’impianto frenante includerà pinze a sei pistoncini all’anteriore e a quattro pistoncini al posteriore con pastiglie da corsa. Non ci sono dettagli sulla potenza complessiva, ma è probabile che la Ioniq 5 eN1 Cup manterrà i due motori elettrici della Ioniq 5 N, che producono fino a 650 CV con modalità N Grin Boost attiva. Lo stesso vale per la batteria da 84 kWh.

Hyundai ha annunciato che ogni team di gara avrà accesso a una versione speciale del sistema N Active Sound+. Inoltre, i piloti di gara potranno utilizzare l’N Grin Boost per avere potenza aggiuntiva durante i sorpassi e la funzione N e-Shift per il cambio virtuale. Infine, secondo Car Scene Korea, lo sviluppo della Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup sarà completato a febbraio 2024. Il suo debutto in gara è atteso a maggio 2024 come parte di una nuova serie monomarca in Corea.