Nissan Juke 2024: ecco le novità principali del restyling

La generazione attuale di Nissan Juke è stata introdotta nel 2019. Dopo cinque anni di produzione, Nissan ha deciso di apportare una serie di significativi miglioramenti. Tra le novità relative alla Nissan Juke 2024 troviamo nuovi equipaggiamenti, una gamma di colori più ampia e importanti innovazioni negli interni.

Svelata la nuova Nissan Juke 2024

La principale novità introdotta su Nissan Juke 2024 è rappresentata dalla nuova linea di allestimenti, N-Sport, che si affiancherà alle finiture esistenti Acenta, N-Connecta, N-Design e Tekna. Questo nuovo allestimento presenta accentuazioni nere sui paraurti, sui davanzali delle porte e sugli specchietti, insieme a cerchi neri da 19 pollici dal design rinnovato e un tetto nero. In aggiunta al nuovo allestimento, la Nissan Juke amplia la sua tavolozza di colori. Ora comprende una nuova tonalità di bianco, un nuovo nero metallizzato e una tonalità di giallo, che era presente nella prima generazione del SUV compatto.

Nell’abitacolo, Nissan Juke 2024 presenta importanti novità, con schermi più grandi sia per il sistema multimediale che per la strumentazione digitale. Entrambi gli schermi ora vantano una diagonale di 12,3 pollici. Inoltre, lo schermo centrale è stato avvicinato al conducente di 80 millimetri. Il sistema multimediale ora include un assistente vocale migliorato e la connettività wireless per Android Auto. Precedentemente, la connettività wireless era disponibile solo per Apple CarPlay.

Nell’abitacolo, sono stati aggiunti accenti gialli nell’area del cruscotto e cuciture gialle per i sedili. Tutti gli allestimenti ora includono nuovi sedili progettati per migliorare i livelli di comfort. In aggiunta, il nuovo Juke offre un vano portaoggetti più capiente, un bracciolo centrale ridisegnato, porte USB-A e USB-C per gli occupanti anteriori e posteriori, e un vassoio di ricarica wireless disponibile a partire dall’allestimento N-Connecta. Ora tutti gli allestimenti includono anche un freno a mano elettronico. Per quanto riguarda la versione ibrida, sono stati riposizionati i pulsanti per la modalità elettrica e la guida a pedale singolo.

I motori del Nissan Juke rimangono invariati. Il modello è disponibile nelle versioni con motore 1.0 litri a 3 cilindri da 117 cavalli e con motore ibrido da 143 cavalli. Al momento, Nissan non ha ancora annunciato i prezzi della nuova versione migliorata.