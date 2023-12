Nissan Italia: Luisa Di Vita è Chief Innovation Officer

L’ingresso in Nissan Italia di Luisa Di Vita, nel doppio ruolo di direttrice della comunicazione e Chief Innovation Officer (CIO), rappresenta un punto di svolta strategico per il marchio giapponese nel mercato italiano. La creazione di questa nuova posizione di CIO è un segnale chiaro dell’importanza che la casa automobilistica nipponica pone sull’innovazione e sul rafforzamento della propria presenza in un settore in rapida evoluzione.

La strategia della divisione italiana, sotto la guida di Di Vita, si focalizza su vari aspetti chiave. Primo fra tutti, la rivisitazione del customer journey e l’adattamento ai nuovi trend del settore. In questo contesto, il produttore giapponese mira a rafforzare la propria connessione con i consumatori attraverso un approccio più diretto e personalizzato, sfruttando le tecnologie più avanzate per mappare ed esaudire le esigenze dei clienti.

Un altro pilastro fondamentale è lo sviluppo di nuove partnership nel campo della mobilità. In un’epoca caratterizzata da una forte transizione verso la mobilità sostenibile e connessa, la collaborazione con altri attori del settore, dalle start-up alle istituzioni accademiche, è essenziale per stimolare l’innovazione e creare soluzioni di mobilità all’avanguardia.

Focus su nuove partnership nel campo della mobilità

La riorganizzazione di aree aziendali dedicate all’innovazione evidenzia l’approccio intrapreso da Nissan, volto a creare un ambiente che favorisca l’ideazione e l’attuazione di nuove idee e progetti. Questo aspetto si lega strettamente all’ottimizzazione delle attività di Business Planning & Reporting, puntando a rendere i processi decisionali più agili e basati su dati e analisi accurate.

La collaborazione con il mondo accademico e le università è una mossa strategica per attingere a nuove competenze e stimolare un pensiero innovativo che trascenda i confini aziendali tradizionali. Questo approccio multidisciplinare è fondamentale per affrontare le sfide complesse del settore automobilistico contemporaneo.

L’impegno di Nissan Italia e di Luisa Di Vita si traduce in un percorso che non solo migliora i processi interni ma si proietta anche verso la creazione di opportunità di business innovative. L’obiettivo è chiaro: posizionare il brand giapponese come leader nell’innovazione nel settore automobilistico, in linea con l’evoluzione delle esigenze del mercato e delle aspettative dei consumatori.