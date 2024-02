Abarth 600e: prima immagine senza veli

Lo scorso anno è arrivata la conferma che una Abarth 600e si farà. La vettura arriverà nel corso del prossimo anno come confermato dal numero uno di Fiat e Abarth, l’amministratore delegato Olivier Francois. Non escludiamo comunque che la presentazione ufficiale possa avvenire già entro la fine del 2024. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo la presenza sul web della prima immagine senza veli del modello. L’immagine è stata diffusa sui social da CocheSpias.

Ecco la prima immagine senza veli della nuova Abarth 600e che potrebbe debuttare entro fine anno

Abarth 600e è stata immortalata dall’alto e mostra in questa foto la sua parte frontale. Questa vettura sarà la seconda auto completamente elettrica di Abarth dopo la 500e che è stata svelata nel 2022. Ricordiamo che la casa automobilistica dello scorpione in Europa punterà solo su auto a zero emissioni che però offriranno sempre prestazioni di altissimo livello.

La nuova Abarth 600e suscita grande curiosità. Sappiamo che la vettura disporrà di un motore da 240 cavalli e dunque sarà il veicolo più potente mai realizzato dalla casa automobilistica dello scorpione. Da questa foto che è apparsa sul web si nota prima di tutto la presenza di un grande spoiler di forma squadrata sopra il lunotto.

Questo spoiler al pari delle calotte degli specchietti, è proposto in una finitura nera lucida. Lo stesso vale anche per la grande presa d’aria del paraurti anteriore. È evidente un richiamo al passato in questa zona. Il resto della carrozzeria di questo esemplare invece è di colore viola. Vedremo cos’altro emergerà nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello.