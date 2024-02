Koenigsegg proverà a battere il record mondiale di velocità con la nuova Jesko Absolut

La competizione per il titolo di vettura di serie più veloce al mondo è ancora aperta. Nel 2017, la Koenigsegg Agera RS ha stabilito un record di velocità di 447,19 km/h, un risultato che, secondo i rappresentanti del marchio svedese, rimane imbattuto fino ad oggi. Questo record è particolarmente significativo in quanto si basa sulla velocità media registrata in entrambe le direzioni da un’auto di serie. Nel frattempo, la Bugatti ha raggiunto una velocità massima di 490,48 km/h con la Chiron Super Sport 300+, mentre la SSC Tuatara ha registrato una velocità di 455,3 km/h.

Koenigsegg Jesko Absolut potrebbe stabilire un nuovo record di velocità massima quest’anno

Koenigsegg sostiene che il record della Bugatti non sia valido perché la velocità è stata registrata in una sola direzione, inoltre quella configurazione specifica non è disponibile per l’acquisto. Ora l’azienda fondata da Christian von Koenigsegg vuole risolvere definitivamente la questione. In altre parole, la casa automobilistica si propone di stabilire un nuovo record mondiale di velocità con la nuova Jesko Absolut.

“Speriamo che quest’anno riusciremo a battere il record. Attualmente stiamo cercando un tratto rettilineo sufficientemente lungo e in cui si possa chiudere il traffico, ma non è così facile”, ha dichiarato il fondatore dell’azienda alla stampa svedese. La Koenigsegg Jesko Absolut è progettata per raggiungere velocità impressionanti. Il motore V8 biturbo di cui è dotata sviluppa oltre 1.600 cavalli se alimentato con E85, e la velocità teorica è di 532 km/h. Almeno questo è ciò che mostrano le simulazioni. Naturalmente, sarà difficile raggiungere questa velocità nella realtà, ma Koenigsegg vuole avvicinarsi il più possibile alla soglia dei 500 km/h. Vedremo dunque se davvero questa super car riuscirà a battere il precedente record di velocità.