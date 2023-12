Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One: debutta la nuova hypercar in versione speciale [FOTO]

La nuova Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One rappresenta una fusione straordinaria di ingegneria moderna e omaggio storico, incarnando l’eredità della leggendaria Type 57 SC Atlantic. Questa hypercar, una creazione unica nel suo genere, è stata ispirata dalla profonda ammirazione di una cliente per la storica vettura, vista per la prima volta al Mullin Automotive Museum.

La sua esperienza, trasformata in una realtà tangibile decenni dopo, segna un capitolo impressionante nella storia del marchio francese. L’importanza della Bugatti Type 57 SC Atlantic nel design della Chiron Super Sport 57 One of One è evidente.

Ispirata alla Type 57 SC Atlantic

Gli elementi stilistici, come la nuova griglia con linee verticali lucide e un centro più spesso, sono un omaggio moderno ma fedele all’iconico design della Type 57 SC Atlantic. Questo richiamo storico è ulteriormente sottolineato dalla presenza della silhouette dell’Atlantic sotto l’alettone posteriore, completata con le scritte 57 e One of One.

L’attenzione ai dettagli è una caratteristica distintiva di questa edizione speciale. Il colore blu argentato, che ha catturato l’immaginazione della cliente al Mullin Automotive Museum, è stato replicato con precisione grazie alla visita del designer Jascha Straub al Guggenheim Museum di Bilbao. Questa fedeltà cromatica è essenziale per mantenere l’autenticità e l’integrità del progetto.

Dettagli esclusivi all’interno

All’interno, la scelta del cuoio Gaucho mira a complementare il design esterno, con dettagli raffinati come la silhouette dell’Atlantic cucita a mano sui pannelli delle portiere e una consolle centrale con intarsi personalizzati che riportano la scritta 57 One of One.

L’incorporazione delle firme di Jean e Rembrandt Bugatti, unitamente al motivo dell’Elefante Danzante sui poggiatesta, testimonia il rispetto e l’ammirazione per il patrimonio artistico e storico del marchio. La creazione della Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One è un esempio emblematico di come la casa automobilistica francese riesca a combinare richiami storici con innovazione e ingegneria avanzata.

Le dichiarazioni di Hendrik Malinowski

Hendrik Malinowski, Managing Director di Bugatti, ha sottolineato l’importanza di queste collaborazioni personalizzate per rendere omaggio all’eredità del brand. La speciale 57 One Of One è destinata a diventare una nuova icona, pronta a condividere lo status leggendario della Type 57 SC Atlantic nelle future esposizioni del Concours d’Élegance.

Dunque, la Chiron Super Sport rappresenta un capolavoro di ingegneria e design, un ponte tra passato e presente che esemplifica l’essenza del brand premium francese. La sua realizzazione non solo celebra un’icona storica, ma segna anche un nuovo capitolo nella storia delle hypercar di lusso.