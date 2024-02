Ferrari ha avuto il suo anno migliore di sempre nel 2023

Ferrari ha dichiarato inoltre che la domanda per i suoi modelli è così elevata che si prevede di esaurire tutte le scorte entro il 2025

Il 2023 è stato un anno storico per la Ferrari, registrando il miglior risultato di vendite nella sua storia. La casa automobilistica è riuscita a commercializzare 13.663 vetture in tutto il mondo, segnando un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. La casa automobilistica del cavallino rampante ha dichiarato inoltre che la domanda per i suoi modelli è così elevata che si prevede di esaurire tutte le scorte entro il 2025.

Nel 2023 Ferrari ha venduto più di 13.600 automobili in tutto il mondo

Oltre ai risultati di vendita record, la Ferrari ha annunciato il lancio di tre nuovi modelli quest’anno. Si ipotizza che tra questi possa figurare il successore di LaFerrari, noto con il nome in codice F250. Questo nuovo modello segnerà un’importante svolta, poiché sarà la prima hypercar dopo la F40 a non montare un motore V12, ma ad adottare un propulsore V6 turbo-ibrido derivato dal modello 296 GTB.

Il secondo modello potrebbe essere il successore dell’812 Superfast, caratterizzato da un motore V12 aspirato. Per quanto riguarda il terzo nuovo modello di quest’anno, al momento non sono disponibili dettagli. Inoltre, Benedetto Vigna, il CEO della Ferrari, ha annunciato che tutti i dipendenti del marchio riceveranno un bonus di 13.500 euro, in riconoscimento dei risultati ottenuti nel corso del 2023.