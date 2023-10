Ferrari, Benedetto Vigna: ‘Ho guidato la nostra prima supercar elettrica’

Se state seguendo l’evoluzione del settore automobilistico, saprete che Ferrari è pronta a lanciare la sua prima supercar elettrica entro il 2025. Benché i dettagli siano ancora avvolti dal mistero, si sa che Benedetto Vigna – attuale CEO di Ferrari – ha già testato un prototipo e ne è rimasto decisamente colpito.

In una recente intervista concessa a Bloomberg Television, Vigna ha ammesso di aver guidato personalmente l’EV. Tuttavia, non ha voluto divulgare ulteriori dettagli su di esso. Questa riservatezza non deve sorprendere dato il rigoroso processo di sviluppo del costruttore di Maranello, che spesso si estende per diversi trimestri.

Sarà assemblata all’interno di un nuovo stabilimento a Maranello

Nonostante la discrezione, una cosa è chiara: la casa automobilistica modenese ha già tutto ciò che serve per produrre auto elettriche. Infatti, ha recentemente terminato i lavori di una nuova struttura a Maranello dove produrrà veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in.

Ma quali sono le ambizioni elettriche di Ferrari? La strategia è ben delineata: ridurre progressivamente il numero di auto endotermiche. Maranello prevede che i veicoli elettrificati rappresentino il 60% delle sue vendite entro il 2026 e l’80% entro il 2030.

Tuttavia, grazie ai carburanti sintetici (conosciuti anche come eFuel), il brand modenese si aspetta di mantenere i motori a combustione interna ancora per molti anni. Entro il 2030, lo storico marchio prevede di vendere ancora modelli ICE e ibridi plug-in.

È interessante notare come Ferrari, insieme ad altri produttori di supercar, abbia fatto pressioni per adottare la propulsione elettrica con un ritmo più lento rispetto al resto. Inoltre, ha sottolineato l’importanza degli eFuel come soluzione valida per soddisfare le normative europee sulle emissioni.