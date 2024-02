Toyota sta lavorando su una nuova generazione di motori a benzina

Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha espresso diverse volte il suo scetticismo nei confronti di una transizione esclusivamente verso veicoli completamente elettrici. Toyota ha adottato un approccio più equilibrato, promuovendo anche altre tecnologie, come veicoli ibridi, ibridi plug-in, a idrogeno e modelli ad alte prestazioni. Toyoda ha sottolineato l’importanza di considerare diverse soluzioni di propulsione, in base alle esigenze specifiche dei clienti e alle sfide ambientali. La visione della casa giapponese è incentrata sulla diversificazione delle tecnologie per rispondere a una gamma più ampia di esigenze di mobilità.

Toyota ha confermato che sta sviluppando una nuova generazione di motori a combustione

Nel corso dell’anno precedente, Toyota e la sua controllata Lexus hanno registrato la vendita di oltre 11 milioni di veicoli a livello globale. Tuttavia, solo 104.018 unità, equivalenti allo 0,9%, erano veicoli completamente elettrici. Attualmente, entrambe le aziende stanno pianificando il debutto di una serie di ulteriori modelli interamente elettrici, mantenendo comunque un impegno parallelo nello sviluppo di nuovi motori a combustione interna.

In una conferenza tenutasi di fronte a 200 dirigenti e manager aziendali, Akio Toyoda ha confermato l’avvio di un “rilevante progetto di sviluppo del motore”. Questa affermazione è in linea con quanto annunciato dallo stesso Toyoda durante il Motor Show di Tokyo all’inizio di gennaio. In quell’occasione, Toyoda aveva anticipato che le automobili completamente elettriche non avrebbero occupato una quota di mercato superiore al 30%, lasciando il restante 70% alle automobili a benzina, ibride e a celle a combustibile a idrogeno.

Osservando l’elenco dei nuovi modelli che Toyota intende introdurre nei prossimi anni, emerge una strategia notevolmente divergente rispetto a quella della concorrenza. Dopo la presentazione della GR Yaris aggiornata, il marchio si sta ora preparando a lanciare una supercar che si distinguerà per il fatto di essere alimentata da un motore non elettrificato. Questa scelta indica un approccio distintivo rispetto alle tendenze dominanti nel settore automobilistico.