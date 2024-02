Hyundai fornirà ad Iveco un veicolo commerciale leggero completamente elettrico

Hyundai Motor Company e Iveco Group hanno annunciato oggi la firma di un accordo di fornitura per l’Europa di un veicolo commerciale leggero completamente elettrico, che sarà commercializzato con il marchio IVECO. Questo veicolo sarà basato sulla piattaforma Global eLCV della casa coreana. L’inclusione di questo nuovo veicolo arricchirà la gamma di veicoli commerciali leggeri elettrici di Iveco Group, contribuendo a ampliare il portafoglio di veicoli commerciali leggeri insieme al ben noto IVECO Daily.

Hyundai e Iveco: i coreani forniranno in Europa un veicolo commerciale leggero elettrico

Hyundai e Iveco Group hanno dato il via alla propria partnership nel marzo 2022, conseguendo risultati tangibili nel settore dei veicoli commerciali a idrogeno. Questi risultati includono lo sviluppo congiunto dell’eDAILY FCEV e il lancio del city bus E-WAY FCEV. L’accordo recentemente firmato non solo estende questa partnership per coprire una più ampia gamma di soluzioni sostenibili, ma sottolinea anche l’impegno condiviso di entrambe le aziende nel supportare la transizione verso la mobilità e il trasporto a zero emissioni.

Nel contesto della loro partnership, Hyundai si occuperà della produzione e fornitura del telaio cabinato a marchio IVECO per il mercato europeo. Dall’altra parte, Iveco Group si occuperà della personalizzazione e distribuzione locale dei veicoli finiti, gestendo la vendita esclusivamente attraverso i propri canali. Il nuovo prodotto del Gruppo Iveco, basato sulla Global eLCV Platform di Hyundai, sarà ufficialmente presentato alla IAA Transportation 2024, che si terrà ad Hannover, in Germania, dal 16 al 22 settembre 2024.

Alla cerimonia di firma dell’accordo, che si è tenuta presso la sede centrale di Hyundai a Seul, in Corea del Sud, erano presenti Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, Ken Ramírez, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile del Global Commercial Vehicle & Hydrogen Business di Hyundai Motor Company, Gerrit Marx, CEO di Iveco Group, e Luca Sra, Presidente della Truck Business Unit nel Gruppo Iveco. La partecipazione di queste figure chiave sottolinea l’importanza strategica e l’impegno reciproco delle due aziende in questo accordo di fornitura.