Hyundai: Brian Latouf è il nuovo presidente del gruppo

Hyundai Motor Group (HMG) ha annunciato una svolta significativa nella sua leadership. Brian Latouf è stato promosso a presidente del gruppo e Global Chief Safety and Quality Officer (GCSQO), un incarico che assumerà dal 1° gennaio 2024. Questa mossa riflette l’importanza crescente che il gruppo sudcoreano attribuisce alla sicurezza e alla qualità, aspetti fondamentali nell’evoluzione del settore automobilistico.

Nel suo nuovo ruolo, Latouf sarà al timone delle strategie globali relative alla sicurezza e alla qualità per Hyundai, Genesis e Kia. Avrà l’autorità completa di modificare e migliorare i sistemi e i processi esistenti, perseguendo standard globali comuni e best practice nel settore.

Si occuperà anche dell’intera divisione Qualità

Il suo ampio raggio d’azione include la gestione di problemi sul campo, richiami per motivi di sicurezza, azioni di servizio legate alla sicurezza, garanzie estese e altre responsabilità importanti. Inoltre, Latouf supervisionerà l’intera divisione Qualità, abbracciando i processi all’interno di Ricerca e Sviluppo e i quality gates in preparazione ai lanci dei veicoli.

Jay Chang, presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha sottolineato l’importanza di questa nomina nel contesto della trasformazione di Hyundai in un fornitore di soluzioni di mobilità intelligenti.

La sicurezza e la qualità sono considerate come fondamenta essenziali sia per i prodotti attuali che per le future innovazioni nel campo della mobilità. Brian Latouf, che ha rivestito il ruolo di Global Chief Safety Officer per Hyundai Motor Company dal luglio 2022, è riuscito a integrare le risorse ingegneristiche del brand coreano e a rendere l’operatività sulla sicurezza una funzione tecnica globale coesa.

Ha inoltre guidato l’inaugurazione del laboratorio di test e indagini sulla sicurezza di livello mondiale del brand sudcoreano nel Michigan. Latouf è entrato a far parte di Hyundai nel novembre 2019 come Chief Safety Officer per Hyundai Motor North America.

Vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della sicurezza, della regolamentazione e della certificazione, è considerato uno dei leader più rispettati nell’industria automobilistica. Ha ricoperto numerosi incarichi direttivi, trasformando gli uffici di sicurezza per diversi produttori automobilistici.

Brian Latouf vanta una formazione accademica di alto livello, con un Master of Science in ingegneria meccanica dalla Wayne State University di Detroit e un Bachelor of Science dalla University of Windsor. È inoltre un contributore regolare a pubblicazioni e presentazioni tecniche. Continuerà a lavorare dalla California, con uffici presso la sede globale dello Hyundai Motor Group a Seoul e presso lo Hyundai Safety Test and Investigation Laboratory nel Michigan.