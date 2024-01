Jannik Sinner: il campione dell’Australian Open ha una grande passione per Alfa Romeo

Jannik Sinner è attualmente il protagonista dello sport italiano dopo la vittoria all’Open d’Australia domenica scorsa, rappresentando la prima vittoria di un giocatore italiano nella prova del Grande Slam dal lontano 1976, nella categoria maschile. Sebbene il tennis sia il fulcro della sua vita e carriera, l’atleta altoatesino ha dimostrato una grande passione per le auto e i motori, un interesse che non ha mai nascosto.

Jannik Sinner: l’asso del tennis ama le auto ed in particolare è un fan di Alfa Romeo

Jannik Sinner ha nel suo garage un‘Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce, un’auto che tiene nel cuore e utilizza per gli spostamenti quando non è impegnato nei tornei in giro per il mondo. Questo modello è dotato di un motore quattro cilindri da 2.0 litri con una potenza di 280 CV e una coppia di 400 Nm. Si tratta di un modello che offre prestazioni di alto livello. La connessione tra il tennista azzurro e Alfa Romeo non è solo frutto della sua passione per le auto, ma è stata anche consolidata attraverso la sponsorizzazione nel 2020. Sinner è stato il testimonial della linea Sprint di Giulia e Stelvio, dimostrando un legame oltre la sua carriera tennistica.

Il campione ha mostrato anche la sua passione anche per la Ferrari. Dopo il trionfo in Coppa Davis, Janik Sinner è stato ospitato dalle fabbriche di Maranello e dal reparto corse della Scuderia lo scorso dicembre. Durante questa visita, ha avuto l’opportunità di guidare una Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano in pista, facendo alcuni giri. In seguito, ha anche provato la Purosangue, il primo SUV della casa del Cavallino, in un test drive speciale.