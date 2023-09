Alfa Romeo Giulia e Stelvio confermano la loro bellezza grazie a un premio

Nel panorama automobilistico internazionale, il riconoscimento al design è tra i premi più ambiti, e quest’anno, la risposta non ha lasciato spazio a dubbi: la Giulia e lo Stelvio, i due gioielli di Alfa Romeo, sono le indiscusse regine.

Le due vetture si sono infatti distinte nel prestigioso contesto dell’Autonis Design Award 2023, patrocinato dalla nota rivista tedesca Auto Motor Und Sport.

La storica casa automobilistica milanese ha sempre avuto come cardine la “bellezza senza tempo”. E non è una sorpresa che su oltre 14.500 appassionati, che hanno espresso la loro preferenza, una significativa maggioranza abbia premiato verso il marchio italiano.

Nello specifico, l’Alfa Romeo Giulia – l’elegante berlina sportiva recentemente aggiornata – ha dominato la categoria delle Vetture di classe media con un’impressionante quota del 66,4%. Il SUV di punta, l’Alfa Romeo Stelvio, ha fatto altrettanto impressionando nella sua categoria, conquistando il 39,7% dei voti.

Il commento di Mesonero-Romanos e Biagioli

Alejandro Mesonero-Romanos, capo designer di Alfa Romeo, ha espresso il suo entusiasmo: “Ricevere un riconoscimento tanto prestigioso da parte dei lettori di Auto Motor Und Sport non fa altro che sottolineare l’impegno e la passione che il Centro Stile Alfa Romeo impiega nel creare veicoli di indiscutibile fascino, design unico e una forte identità che resiste al passare del tempo”.

Niccolò Biagioli, il rappresentante del brand di Stellantis in Germania, ha poi ritirato i premi a Stoccarda, in occasione del congresso di Auto Motor Und Sport. Ha commentato: “La consistenza nel riconoscimento del design del Biscione in Germania è un orgoglio. Il nostro grazie va sia ai lettori della rivista sia al talentuoso team di Torino, il Centro Stile Alfa Romeo, che con la sua eccellenza, conferisce ad ogni Alfa Romeo un’identità inimitabile. Guardiamo con entusiasmo ai prossimi capitoli della nostra storia in Germania”.

Da notare che, nelle passate edizioni di Autonis, Alfa Romeo ha spesso fatto incetta di premi grazie a Giulietta, Mito, Tonale, e naturalmente, le versioni precedenti di Giulia e Stelvio. Quest’anno, ben 100 auto hanno gareggiato in 12 categorie, e ancora una volta, il marchio di Arese si è distinto.