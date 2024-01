Alfa Romeo Milano: il SUV compatto debutterà il 10 aprile [RENDER]

Il prossimo SUV entry-level di Alfa Romeo, ufficialmente denominato Alfa Romeo Milano, sarà presentato a Milano il prossimo 10 aprile, come confermato recentemente dalla casa automobilistica del Biscione. In anteprima al lancio ufficiale, Alfa Romeo ha condiviso nuove immagini del prototipo camuffato in fase di test sulla pista del Balocco, offrendo un’anticipazione delle linee di design del prossimo SUV italiano.

Alfa Romeo Milano: ecco l’ultimo render sulla base delle recenti immagini del SUV dal Balocco

In seguito alle immagini del prototipo, il creatore digitale Nikita Chuicko, noto anche come Kelsonik, ha recentemente realizzato un rendering pubblicato su Kolesa, mostrando ciò che sembra essere il design definitivo dell’atteso Alfa Romeo Milano. Questo veicolo è destinato a occupare un ruolo significativo nella gamma della casa automobilistica milanese, prevedendo un volume considerevole di vendite. Dalle immagini, emerge che la distintiva griglia del radiatore a forma triangolare sarà mantenuta come icona riconoscibile, mentre il gruppo dei fari, in una possibile deviazione dall’identità di marchio consolidata, presenta tre barre orizzontali nella parte superiore e una nella parte inferiore.

Alfa Romeo Milano sarà assemblato presso lo stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, utilizzando la piattaforma CMP, condivisa con Jeep Avenger e Fiat 600. La gamma includerà una versione entry level con motore ibrido. Al debutto è prevista una versione completamente elettrica, con un motore da 156 cavalli e un’autonomia di 400 km. Successivamente, ci si aspetta una versione di punta con un motore da 240 cavalli, che potrebbe anch’essa essere totalmente elettrica. Ricordiamo infine che questa auto dovrebbe rappresentare circa il 40 per cento delle vendite totali del marchio.