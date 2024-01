Porsche Taycan restyling: ultimi test prima del debutto in primavera

Ad aprile il debutto di Porsche Taycan restyling che sta per concludere i suoi test di sviluppo per i quali ha già percorso 3,6 milioni di km

Porsche Taycan Restyling segna un decisivo punto di svolta per il marchio tedesco del gruppo Volkswagen nel panorama dei veicoli elettrici. Attualmente impegnata in una fase finale di test intensivi, la vettura sportiva completamente elettrica sarà lanciata sul mercato nella primavera del 2024. L’azienda ha sottoposto la nuova generazione di Porsche Taycan, che include i modelli berlina, Cross Turismo e Sport Turismo, a un rigoroso programma di test.

Ad aprile il debutto di Porsche Taycan restyling che sta per concludere i suoi test di sviluppo

Complessivamente, i veicoli hanno percorso circa 3.600.000 km, affrontando una vasta gamma di terreni di prova, piste da corsa e strade pubbliche in tutto il mondo. Le condizioni di test sono variate da temperature estreme, da -41°C nel circolo polare artico finlandese a 53°C nella Death Valley in California. Un video teaser ufficiale mostra alcuni di questi test. Dai 3.600.000 km di test effettuati, 300.000 km sono stati svolti in condizioni di freddo estremo, mentre 200.000 km si sono svolti in ambienti caldi. In Finlandia, a 350 km a nord del Circolo Polare Artico, la nuova Taycan ha dimostrato eccellenti capacità di guida su neve e, allo stesso tempo, ha impressionato con tempi di ricarica quasi dimezzati a temperature più basse. Il veicolo ha anche affrontato laghi ghiacciati e accumuli di neve senza problemi.

Kevin Giek, vicepresidente della Linea Modelli di Porsche, ha dichiarato che la nuova Porsche Taycan Restyling è stata migliorata in “praticamente ogni aspetto” rispetto al modello precedente. Le modifiche sono così significative che il programma di test è quasi paragonabile a quello di un nuovo modello. In fase di debutto tutte e tre le versioni di questa vettura sfoggeranno modifiche sostanziali. In sintesi, il costruttore tedesco mira a mantenere elevati standard in termini di performance, affidabilità e versatilità, che sono elementi chiave per il successo nel competitivo mercato delle berline elettriche sportive.