Mercedes mini Classe G: il lancio avverrà nel 2026 [RENDER]

Mercedes mini Classe G è il soprannome che è stato dato ad un futuro modello che sarà lanciato nei prossimi anni dalla casa automobilistica tedesca e che è stato presentato come una sorta di versione più piccola del celebre veicolo. Markus Schäfer capo tecnico della Mercedes, nelle scorse ore parlando con Autocar ha confermato che questo modello farà il suo debutto nel corso del 2026 e che arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica.

Ecco come potrebbe apparire la futura Mercedes mini Classe G che vedremo nel 2026

Dunque è stata esclusa l’ipotesi secondo cui la Mercedes mini Classe G sarebbe potuta arrivare sul mercato anche in versione ibrida plug-in come invece si era vociferato in precedenza. Schäfer ha pure confermato che la “piccola G” siederà su un piattaforma diversa rispetto ad altre novità della casa tedesca che invece adotteranno la piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture). Questo in quanto per questo modello sarà necessario utilizzare una piattaforma che garantisca che questo veicolo abbia capacità fuoristrada di alto livello come del resto la normale Classe G.

La Mercedes mini Classe G sarà un veicolo fondamentale per affermare G come sottomarca Mercedes sulla stessa linea di Maybach e AMG, un po’ nello stile di quanto avvenuto con Land Rover e la sua Defender. Come l’imminente CLA, il nuovo SUV compatto avrà probabilmente un’architettura elettrica da 800 V, che consentirà di aggiungere 400 km di autonomia in soli 15 minuti tramite un caricabatterie da 250 kW. Qui vi mostriamo un render di Autocar che immagina così il design di questo futuro e atteso modello.