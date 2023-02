Mercedes-Benz Classe G: in arrivo una versione più piccola?

La notizia bomba è che entro i prossimi tre anni potrebbe uscire una versione più piccola della classica Mercedes-Benz Classe G, un fuoristrada di sicuro fascino ma che negli è diventato un po’ snob, quasi elitaria. I prezzi del Classe G sono saliti, come è cresciuta la sua gamma e le sue dotazioni rispetto al modello originale del 1979. A sostenere l’arrivo di una versione baby del massiccio 4×4 ci ha pensato il quotidiano economico Handelsblatt, una fonte certamente attendibile perché vicina alle sorti dell’azienda di Stoccarda.

Esordio nel 2026?

Secondo le stime preventive, la “piccola” G-Class dovrebbe arrivare nel 2026 e sfruttare il pianale multienergia MMA atteso nei prossimi anni. È altrettanto ipotizzabile che questo veicolo possa adottare anche del motorizzazioni endotermiche, perché la sua fase di uscita è nel pieno di una fase transitoria verso il 2035, anno in cui l’Europa terminerà la produzione di veicoli benzina, diesel e ibride. Non dovrebbe mancare neppure la variante elettrica: quest’ultima avrebbe un’autonomia intorno ai 500 km e la predisposizione per la ricarica veloce con un sistema di bordo a 800 Volt.

La Mercedes-Benz Classe G “baby”, non sarà così piccola

Le indiscrezioni del quotidiano tedesco, affermano che questo veicolo non dovrebbe avere delle dimensioni così piccole, infatti, sarebbero solo di pochi centimetri inferiori a quelle della Classe G attuale, lunga 4,88 metri. La differenza più marcata dovrebbe essere quella dell’altezza, che verrebbe ridotta rispetto al metro e 97 centimetri della Geländewagen. Ovviamente sono ipotesi, seppur accreditate, restano comunque tali. Anche una variante sportiva non è esclusa.

Volontà di crescita

A suffragio dello sbarco di questo inedito modello c’è la conferma di una riorganizzazione dell’offerta basata sui profitti che ogni singolo modello può generare. La Classe G è importante sotto questo aspetto. Poi, c’è la volontà di valutare possibili espansioni della famiglia di prodotto G”, per realizzare un’alternativa, che avrebbe un testimonial in più: il CEO Ola Källenius.