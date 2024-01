Vanina Grotto: ‘Alfa Romeo Tributo Italiano è pensata per chi ama l’italianità’ [VIDEO]

Recentemente, abbiamo discusso della nuova serie speciale di Alfa Romeo denominata “Tributo Italiano”. Questo nuovo allestimento rappresenta la versione di punta per tre modelli distinti della casa automobilistica del Biscione: Giulia, Stelvio e Tonale. L’intento di questa serie speciale è enfatizzare l’italianità, un valore fondamentale per la rinomata casa automobilistica milanese. Ricordiamo che la versione “Tributo Italiano” delle tre auto del Biscione è già disponibile per l’acquisto, essendo già possibile effettuare ordini, con l’arrivo previsto nelle concessionarie a metà febbraio.

Alfa Romeo Tributo Italiano: intervista con Vanina Grotto responsabile del prodotto del Biscione

Motorionline ha parlato della nuova serie Alfa Romeo Tributo Italiano con la responsabile del prodotto del Biscione Vanina Grotto. Questa ha spiegato che “La serie Tributo Italiano è concepita per chi apprezza l’italianità e cerca un’auto che si distingua per eleganza e sportività, uscendo dagli schemi comuni. Questa edizione speciale è disponibile a livello globale e si distingue per tre colori distinti (verde Montreal, bianco Alfa 2024 e l’inconfondibile rosso Alfa), insieme a dettagli peculiari come la livrea bicolore con tetto in nero lucido”.

“Inoltre, spicca la presenza della bandierina italiana sullo specchietto retrovisore esterno, mentre le pinze freno Brembo sono caratterizzate da un vivace colore rosso. L’abitacolo presenta dettagli distintivi, evidenziati da una marcata predominanza del colore rosso. Questa tonalità si riflette nelle cuciture dei sedili, nei pannelli delle porte e nella plancia. Inoltre, il sedile è caratterizzato da una sezione centrale in pelle traforata, arricchita da un poggiatesta impreziosito con il logo “Tributo Italiano” e la bandierina italiana.”