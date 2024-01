Nuova Jeep Renegade: ecco come potrebbe cambiare [VIDEO RENDER]

Ecco come potrebbe apparire la nuova Jeep Renegade che forse debutterà nel 2026

Nuova Jeep Renegade sarà uno dei modelli che in futuro faranno parte della gamma della casa automobilistica americana. La nuova generazione del celebre SUV compatto dovrebbe arrivare nel corso del 2026 anche se al momento si attendono conferme ufficiali da Jeep. L’attuale versione che viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi uscirà di produzione entro la fine del prossimo anno. A quel punto dovrebbe mancare davvero poco all’arrivo della sua erede che secondo indiscrezioni potrebbe essere costruita in Spagna.

Sebbene al momento le notizie a proposito della nuova Jeep Renegade siano poche, sul web si moltiplicano le ipotesi su quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello. L’ultimo caso è quello del canale di YouTube Q-Cars che nelle scorse ore ha pubblicato un video in cui ipotizza come potrebbe cambiare l’aspetto di questo SUV compatto con l’avvento della futura generazione. Il veicolo immaginato in questo video mostra linee particolarmente moderne e più morbide rispetto al SUV attuale.

Nuova Jeep Renegade dovrebbe nascere su piattaforma STLA Small e avere una lunghezza di poco superiore ai 4,3 m. La vettura sarà solo elettrica e rispetto alla Jeep Avenger sarà maggiormente votata alla guida fuoristrada. Molto probabilmente nel corso di quest’anno emergeranno ulteriori informazioni su questo atteso modello che all’interno della gamma di Jeep è destinato ad avere un ruolo importante ancora per molto tempo.