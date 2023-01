Nuova Jeep Renegade 2023-2024: tutti i dettagli e le novità

La Jeep Renegade è uno dei modelli di maggiore successo del marchio americano specializzato in veicoli off-road. Questo modello non solo ha ampliato verso il basso l’offerta del brand del Gruppo Stellantis, ma anche allargato la platea di potenziali clienti avvicinando anche il pubblico femminile e i più giovani, grazie alle sue misure compatte, ad un listino e a costi di gestione più contenuti rispetto alle sorelle più grandi targate Jeep.

La Renegade dovrebbe essere oggetto di un restyling 2023 che avverrà entro i prossimi 12 mesi e porterà in dote affinamenti estetici, interni aggiornati, una dotazione tecnologica più sofisticata e motori ancora più efficienti. La nuova Jeep Renegade 2023 dovrà quindi traghettare il modello fino ad una generazione completamente inedita che dovrebbe arrivare entro 3 anni.

Restyling Jeep Renegade 2023: quali novità?

Come anticipato in precedenza, la nuova Jeep Renegade 2023 dovrebbe portare in dote una serie di novità interessanti che riguarderanno non solo il design esterno, ma anche la qualità degli interni, la dotazione di accessori e il capitolo tecnologico e di connettività. Le novità riguarderanno anche la gamma propulsori che comprenderà unità benzina, diesel, ibridi e ricaricabili alla spina.

Il design della nuova Renegade 2023

Per il SUV Jeep ci aspettiamo un aggiornamento estetico limitato che non stravolgerà il design tanto apprezzato di questa vettura. La tradizionale forma squadrata del corpo vettura rimarrà invariata, mentre probabilmente verranno modificate la mascherina anteriore, saranno aggiornati i proiettori anteriori e posteriori, così come i fascioni paraurti che saranno sostituiti con dei nuovi componenti.

Gli interni Jeep Renegade 2023 vanteranno alcune novità, a partire dall’adozione di materiali di maggiori qualità, non dovrebbe mancare una inedita strumentazione 100% digitale, un nuovo sistema di infotainment con display più ampio e fruibile il sistema di ricarica wireless per smartphone.

Il motore

Non mancheranno motori benzina e diesel con potenze fino a 180 CV e tecnologia mild hybrid in grado di ottimizzare consumi ed emissioni inquinanti. Al top di gamma troveremo invece la versione ibrida plug-in, probabilmente ottimizzata e in grado di sviluppare più dei 240 CV attuali. Confermate la trazione anteriore e quella integrale, così come il cambio manuale a sei marce e l’automatico. Al momento non è in agenda il lancio di una versione 100% elettrica.

Gli allestimenti

La gamma nuova Renegade 2023 dovrebbe ricalcare gli attuali allestimenti, tra cui Sport, Longitude, Business, Limited e Trailhawk. Quest’ultimo ha un’indole spiccatamente votata all’off-road, grazie ad un assetto rialzato e a paraurti che offrono un migliore angolo di attacco.

Quando uscirà il nuovo modello Renegade 2023?

E’ ancora presto che affermare con certezza quando uscirà questo atteso restyling e parlare del prezzo della Jeep Renegade 2023. Secondo le ultime indiscrezioni, il rinnovato modello dovrebbe essere svelato alla fine di questo semestre o al più tardi a settembre. Notizie più precise verranno comunicate sicuramente nelle prossime settimane.