Nissan Ariya Nismo debutterà il 12 gennaio

Nissan ha dato l’annuncio del prossimo debutto di un nuovo modello Nismo “elettrificato”, fissato per il 12 gennaio, in occasione del Tokyo Auto Salon. Pur non rivelando il nome del veicolo, l’anteprima lascia intendere che sarà derivato dall’Ariya. Nel frattempo, un recente rapporto proveniente dal Giappone fornisce dettagli sulle specifiche della futura Nissan Ariya Nismo, basandosi su una serie di diapositive di presentazione che sembrano essere trapelate.

Il 12 gennaio avverrà il debutto di un nuovo modello Nismo: si dovrebbe trattare della nuova Nissan Ariya Nismo

L’anteprima ufficiale pubblicata sul canale YouTube di Nissan mostra una porzione della silhouette del modello, che appare simile all’Ariya. Questo non è inatteso, considerando che prototipi del veicolo elettrico sono stati avvistati mentre venivano testati al Nurburgring diverse volte lo scorso anno. Questi prototipi presentavano un kit aerodinamico più sportivo, ruote di dimensioni maggiori e sospensioni ribassate, suggerendo l’arrivo di un nuovo prodotto Nismo.

Secondo le informazioni emerse, Nissan Ariya Nismo sarà proposta in sei colorazioni differenti, comprendendo sia opzioni monocolore (Prism White, Dark Metal Grey, Midnight Black) che bicolore (Prism White, Deep Ocean Blue, Stealth Grey) con tetto Midnight Black. All’interno, il modello avrà sedili avvolgenti, un volante dal design più sportivo, un tetto rivestito in nero e numerosi dettagli e rifiniture in rosso.

Dal punto di vista dell’estetica esterna, il kit specifico Nismo comprenderà per questa auto un paraurti anteriore ridisegnato con uno splitter distintivo, insieme a estensioni simili per le minigonne laterali e il paraurti posteriore. Inoltre, è presente uno spoiler supplementare sul portellone posteriore, accompagnato da un nuovo set di cerchi in lega Enkei da 20 pollici equipaggiati con pneumatici Michelin Pilot Sport.

Inoltre la nuova Nissan Ariya Nismo beneficerà di una configurazione delle sospensioni più rigida, con una revisione dei rapporti tra molle e ammortizzatori, e l’installazione di barre stabilizzatrici più robuste. Gli ingegneri Nismo stanno lavorando sul miglioramento dei sistemi di frenata e di sterzo, ottimizzando anche le impostazioni dell’elettronica per massimizzare le prestazioni. Inoltre, si è riferito che una nuova modalità di guida Nismo introdurrà effetti sonori derivati dalla Formula E, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva di guida.