Lancia Ypsilon: la versione attuale conclude in bellezza la sua carriera

Nuovo record per Lancia Ypsilon nel 2023: l’attuale generazione conclude in bellezza la sua carriera aumentando le vendite

Lancia Ypsilon nella sua generazione attuale sta per concludere la sua carriera. A febbraio infatti sarà svelata la nuova generazione con cui Lancia darà il via ad una nuova era della sua storia con il ritorno in Europa. Nonostante la vettura attuale stia per salutare e nonostante sia presente sul mercato da molto tempo ha voluto chiudere in bellezza la sua carriera. Infatti nel 2023 la vettura di Lancia per il secondo anno consecutivo è riuscita a registrare una crescita delle vendite.

Con 44.743 immatricolazioni Lancia Ypsilon è stata la terza vettura più venduta in assoluto in Italia e la seconda per il gruppo Stellantis dietro Fiat Panda. Le sue vendite sono aumentare del 9 per cento rispetto allo scorso anno, mentre la quota di mercato nel segmento B è stata pari a 14,9 per cento. Si tratta della seconda miglior quota di mercato della sua carriera. Sempre a proposito del segmento B la sua versione ibrida è la più venduta con 39.683 immatricolazioi. Anche la versione GPL si distingue ottenendo il terzo posto tra le auto più vendute della sua categoria con 4.982 unità.

Insomma dopo 39 anni di carriera, 4 generazioni e 37 versioni speciali questa auto continua a stupire tutti. Nel frattempo cresce la curiosità di conoscere la nuova generazione che sarà svelata a febbraio a Milano nella edizione limitata Cassina. Vedremo dunque quali novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo atteso modello che sarà prodotto in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas e che riporterà il brand premium di Stellantis in Europa dopo un’assenza di diversi anni.