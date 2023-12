Lancia Ypsilon 2025: sarà questo il suo aspetto finale? [RENDER]

La Lancia Ypsilon 2025 si preannuncia come una vera e propria rivoluzione nel segmento delle compatte, portando una ventata fresca di innovazione nella gamma dello storico marchio torinese. La nuova generazione, seguendo le orme della storica Ypsilon lanciata nel 1996, promette di elevare ulteriormente il prestigio del costruttore torinese.

In termini di design, la nuova Ypsilon si distinguerà per un’estetica che fonde tradizione e modernità. La piattaforma condivisa con l’Opel Corsa di ultima generazione (la F) non è solo una scelta strategica per il brand di Stellantis, ma anche un’opportunità per esplorare nuove frontiere stilistiche.

Il frontale del veicolo prende ispirazione da quello della Lancia Pu+Ra HPE, con la caratteristica configurazione a tre strisce di LED che riecheggia la lettera Y, simbolo del modello. Questi elementi sono affiancati dai gruppi ottici principali di forma esagonale mentre le maniglie delle portiere a scomparsa nei montanti posteriori e gli stessi montanti verniciati di nero sottolineano un design pulito e contemporaneo.

Il posteriore si distingue per i suoi fanali dotati di segmenti circolari, al centro dei quali troviamo elementi a forma di Y, presumibilmente utilizzabili come luci di stop.

Alla base ci sarà la piattaforma CMP

Sotto il cofano, la nuova Lancia Ypsilon 2025 si presenta come un esempio di mobilità sostenibile. La scelta di adottare la piattaforma modulare CMP permette la realizzazione di varianti sia ibride che completamente elettriche.

La versione di debutto sarà completamente elettrica e sappiamo già che si chiamerà Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, prodotta in soli 1906 unità in onore dell’anno di fondazione di Lancia. Questo particolare modello verrà assemblato nello stabilimento Opel di Figuerelas (Spagna), lo stesso impianto dove viene prodotta l’ultima Corsa.

La presentazione ufficiale della nuova Ypsilon è attesa per febbraio 2024. All’interno, i render diffusi il mese scorso suggeriscono un abitacolo che si adatta ai canoni moderni di lusso e tecnologia, rimanendo fedele allo spirito innovativo che da sempre contraddistingue la casa automobilistica torinese.

Nell’attesa di scoprire maggiori dettagli, Kolesa ha realizzato un progetto digitale che, tramite due render, ci mostra la tre quarti anteriore e la tre quarti posteriore.