Mercedes-Benz Italia: 50 anni nel segno dell’evoluzione

Mercedes-Benz Italia, fusione ideale dell’ingegno italico e dell’organizzazione teutonica, ha festeggiato 50 anni con una parata che ha attraversato le vie di Roma partendo dalla sede attuale sita in Via Giulio Vincenzo Bona e inaugurata nel 1995.

Mercedes-Benz Italia nasce nel 1973

Non tutti sanno però, che la filiale ufficiale di Mercedes-Benz Italia fu aperta a Roma, in via degli Abruzzi 3 nel 1973, ed inizialmente fu dedita esclusivamente alla vendita di veicoli commerciali ed industriali. Il 75% di proprietà di Casa Madre e il restante 25% di Autostar, importatore di autovetture dal 1959 e l’artefice della rete commerciale italiana.

Il meglio della produzione della Stella ha reso omaggio all’evoluzione di un brand da sempre proiettato al futuro; auto del calibro della 300 SL Coupè W198 del 1954 hanno preso parte ad una carovana che ha attraversato la città di Roma in cui c’erano le varie 190, W124 (la classe E degli anni ’80), la prima smart, la mitica 560 SEC, l’auto degli Yuppies, e le vetture della gamma attuale, tra cui le varie proposte elettriche ed una SL 43 AMG.

Mecedes-Benz Italia nell’anno del 50esimo compleanno cambia Ceo

Proprio sulla Gullwing, l’indimenticabile “ali di gabbiano”, si sono avvicendati Radek Jelinek e Marc Langenbrinck, per un ideale passaggio di consegne al vertice di Mercedes-Benz Italia.

“La squadra che lascio è una delle migliori in cui abbia mai lavorato – ha affermato Radek Jelinek, Ceo in uscita – che ti da sempre la sicurezza che le cose stiano andando nel verso giusto”.

“Come Goethe era giunto anche per me il momento di passare dopo la Svizzera, all’Italia – ha aggiunto il nuovo Ceo – in un periodo di trasformazione del nostro settore il ruolo dei giornalisti è importante, e il mio sarà quello di convincervi che la stella Mercedes punta al lusso, all’innovazione, e al desiderio”.

L’evoluzione del brand in Italia dagli anni ’70

Un desiderio che ha contagiato una clientela crescente nel corso degli anni. Infatti, se all’inizio il brand puntava tutto sulla solidità tecnologica, più avanti è stato contagiato dall’esigenza di esprimere uno stile personale e più accattivante.

Ecco che negli anni ’80 arriva Bruno Sacco e disegna vetture che allargano la clientela e fanno subito proseliti, come la 190, la Classe E, e la bellissima 560 SEC, auto simbolo di una generazione.

Gli anni ’90 sono quelli in cui la clientela scopre le prestazioni dei motori Kompressor, la SLK ripropone il tetto metallico che scompare nella carrozzeria per un concetto di roadster che ha fatto scuola, e la Classe A ha dimostrato al mondo come trasformare un punto debole in un fattore di forza.

Il periodo in questione è quello della grande affermazione e della crescita di Mercedes-Benz in Italia: da 40.000 vetture e vans del 1989 si passò alle oltre 80.000 del 1999.

Numeri a cui contribuirono anche le varie CLK, ML, che aprì al fenomeno dei SUV, la smart, il Vito, la Classe V e lo Sprinter, che segnano la trasformazione dei veicoli commerciali in Vans premium.

Gli anni 2000 sono gli anni in cui le vendite di Mercedes-Benz Italia raggiunsero l’apice passando da 80.000 a oltre 120.000 vetture vendute nel 2007.

Il marketing divenne cruciale per lanciare i nuovi prodotti e la visibilità passò attraverso le numerose attività di eventi e all’attenzione agli sport più affini al Marchio con una forte virata verso un pubblico più giovane ed ampio.

Un futuro elettrizzante

Il futuro della Stella prevede, per il 2026, che circa il 50% delle vendite sarà rappresentato da vetture full electric e plug-in, mentre, per il 2030, il brand sarà pronto per la vendita di auto 100% elettriche, e, dal 2039, l’intera flotta di veicoli nuovi sarà carbon-neutral.