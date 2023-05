Mercedes: tutta l’efficienza della C Plug-in hybrid

Oltre 1000 km di autonomia generale per la Classe C wagon ibrida plug-in da 313 CV.

Mercedes lavora per soddisfare al meglio ogni nicchia di mercato, passando dai motori a gasolio alle unità elettriche, senza trascurare le power unit ibride plug-in. Infatti, è proprio una di queste che abbiamo potuto apprezzare viaggiando a bordo di una Classe C300 e wagon dal cuore plug-in hybrid.

Mercedes Classe C: tanti cavalli con il cuore ibrido ricaricabile

La Mercedes C300 e wagon plug-in hybrid sfrutta una power unit formata da un motore 2.0 turbo benzina a quattro cilindri da 204 CV e da un propulsore elettrico da 129 CV. Il cambio è un automatico a nove rapporti 9G-Tronic, mentre la potenza totale è di 313 CV. Questo la rende particolarmente brillante alla guida, come altri modelli del Brand, ma è stando attenti a non strapazzarla troppo che si ottengono le migliori performance a livello di consumi. Ovviamente, tanta tecnologia porta qualche dazio da pagare, come una massa più elevata, ed un bagagliaio meno capiente, che perde 130 litri. C’è da dire però, che l’assetto azzeccato, e la trazione posteriore, aiutano il guidatore a dimenticare in fretta il peso maggiorato.

Circa 100 km in elettrico e consumi contenuti

La Mercedes Classe C plug-in hybrid con la batteria piena, e quindi con il supporto dei 25,4 kWh, ha prodotto risultati molto interessanti a livello di consumo. Il sistema tende a sfruttare maggiormente l’elettrico, lasciando entrare in gioco il motore termico di tanto in tanto. Così, in un percorso tra superstrada ed autostrada l’auto ha viaggiato per circa 90 km con un consumo irrisorio: 0,8 l/100 km. Poi una volta terminata la carica, affrontando anche strade cittadine, la media si è attestata tra i 5 ed i 7 l/100 km a seconda dell’andatura. Per cui, anche quando termina l’energia del comparto elettrico, la wagon teutonica alla spina riesce ad essere piuttosto parca. In media, grazie all’apporto del serbatoio di benzina di 50 litri, garantisce oltre 1.000 km facendo il pieno di carburante e di elettricità.

Ricarica rapide

La Mercedes plug-in hybrid su base Classe C ha un vantaggio rispetto ad altre ibride alla spina, quello di avere un caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata, che le consente di fare il pieno di energia da una colonnina in meno di due ore. Inoltre, volendo, può sfruttare la possibilità di ricaricare in corrente continua, fino a 55 kW, per ridurre il tempo dell’operazione ad una quarantina di minuti. In questo caso, però, bisogna ricordarsi che si tratta di un accessorio, quindi occhio in fase d’acquisto.