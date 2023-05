GP di Baku: vince la Red Bull ma con Perez

Il GP di Baku ci ha consegnato una Red Bull inavvicinabile, per adesso. Circa 20 secondi di distacco sono ancora tanti, ma la Ferrari è cresciuta e attende gli aggiornamenti.

GP di Baku: Verstappen si arrende a Perez

E’ stato troppo forte Perez per un Verstappen sin troppo nervoso nel GP di Baku. Il messicano vuole avere chance mondiali, ma dalle parti di Milton Keynes lo riporteranno presto con i piedi per terra. E’ Max la stella, è lui che deve brillare nel firmamento Red Bull, ma non a Baku. In questa gara Perez ha comandato le operazioni e non c’è stato nemmeno un attacco da parte di Verstappen, che non è uno favorevole ad alzare il piede. Per la prima volta super Max ha perso il confronto in pista, senza se e senza ma, però è lui la prima guida, e Perez lo sa benissimo. Sarà l’occasione per Verstappen per riflettere, anche sull’atteggiamento fuori dalla monoposto, visto il confronto poco elegante con Russell dopo la gara sprint. Così, potrà tornare il martello che conosciamo già dal prossimo gran premio.

Ferrari cresce ma si attende la conferma su altre piste

Nel GP di Baku la Ferrari è sempre stata veloce, oggi in particolar modo. Leclerc ha tenuto lontano Alonso, e Sainz ha vinto la sfida con Hamilton. Certo, lo spagnolo si è fatto letteralmente soffiare la posizione da Fernando, ma sorvoliamo. Quello che conta è che la monoposto 2023 del Cavallino ha le prestazioni, anche in gara, e che a Baku è stata la seconda vettura più rapida del lotto. Ora bisogna avere una conferma nei prossimi gran premi, e sarà importante fare bene i compiti a casa. Tradotto, piloti e tifosi attendono aggiornamenti che funzionino! E poi sarà necessario avere prestazioni anche con tanta benzina a bordo, perché con l’auto scarica Leclerc vola, più delle Red Bull, o perlomeno come loro.

L’Aston Martin è concreta, la Mercedes decisamente acerba

Il quadro che è venuto fuori dal GP di Baku è che l’Aston Martin si conferma una monoposto competitiva, mentre la Mercedes è ancora in alto mare. Alonso ha potuto avvicinarsi molto a Leclerc, è partito dietro ed ha recuperato, mentre Hamilton non riusciva a superare Sainz anche a drs aperto! Questo aspetto sottolinea come la Mercedes sia troppo lenta quando si tratta di finalizzare un sorpasso. Così, se l’Aston Martin potrà essere un osso duro per tutta la stagione, la Mercedes dovrà affidarsi di nuovo ad Allison tornato a comandare il settore tecnico, per uscire dalla crisi.