F1, Baku 2023: a Perez la Sprint Race, Leclerc secondo

È andata in scena la prima Sprint Race dell’anno per la F1. La vittoria a Baku è andata a Sergio Perez, sul podio Leclerc e Verstappen.

A Baku è andata in scena la prima di sei Sprint Race previste nel calendario della Formula 1 2023. Rispetto alla scorsa stagione, il format è stata aggiornato integrando delle nuove qualifiche specifiche per questo evento. Anche stavolta, come per la pole position della gara di domani, il più lesto di tutto è stato Charles Leclerc, anche se poi ha ceduto il passo a Sergio Perez nei 17 giri di corsa breve.

Perez batte Leclerc

Charles Leclerc ha concluso al secondo posto la Sprint Race, impossibilitato a ottenere di più al cospetto di una superiorità schiacciante nel passo gara da parte delle Red Bull e, in particolare, alla perfida efficacia del DRS delle RB19, che ha consentito a Sergio Perez di ottenere con slancio la prima posizione nel corso dell’ottavo giro. Il monegasco è invece riuscito a stare davanti a Max Verstappen, che è stato protagonista di un contatto con George Russell al primo giro, che ha causato danni non trascurabili alla fiancata sinistra della sua monoposto.

Volti felici e tristi in quel di Baku

Il podio ottenuto ha regalato al pilota della Ferrari sette punti iridati, ossigeno puro in ottica campionato, che lasciano in dote una tenue speranza per la gara di domani. Lo stesso Charles si è mostrato soddisfatto al microfono delle interviste successive alla Sprint Race. Il meno felice è stato proprio Verstappen, frustrato per la sua vettura incapace di scalzare la Rossa del monegasco. Quarto posto per la Mercedes di George Russell, mentre la Ferrari di Sainz ha chiuso col quinto piazzamento. Soltanto sesto Fernando Alonso, che finora ci aveva deliziato con gara più arrembanti in questa sua prima parte di vita in Aston Martin. Anche Lewis Hamilton ha arrancato, col settimo posto conclusivo, mentre la top ten viene completata da Stroll, Albon e Piastri. Ritiro per Yuki Tsunoda.