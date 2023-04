GP di Baku: Leclerc sigla una pole position di forza

Il GP di Baku, dopo tutte le polemiche dei giorni scorsi, si apre con delle qualifiche che riportano in auge la Ferrari. La pole position è della rossa numero 16, quella di Charles Leclerc.

GP di Baku: Leclerc mostra i muscoli

Nelle qualifiche del GP di Baku è Leclerc a prendersi la scena, dando una lezione di guida a Sainz che ricorderà per diverso tempo. Lo spagnolo prende la paga pesante, ben 8 decimi, e si ritrova quarto a condividere la seconda fila con Perez. Due seconde guide in seconda fila, dunque, perché davanti scatteranno Leclerc e Verstappen. L’olandese non ha potuto recuperare il gap che lo separava dal monegasco, e si ritrova con quasi 2 decimi in seconda posizione dietro al “principino” della Ferrari.

Ferrari a suo agio a Baku anche più della Red Bull

La pole position del GP di Baku realizzata da Leclerc ha mostrato anche una Ferrari veloce sul dritto e affilata in curva. Al punto che la Red Bull con le ultime modifiche non sembra più la monoposto imbattibile delle prime gare. Magari in gara sarà diverso, ma intanto sulla prestazione pura la rossa c’è, eccome. Molto più attardate Mercedes e Aston Martin, con Hamilton e Alonso che hanno avuto distacchi importanti e si ritrovano, rispettivamente, in quinta ed in sesta posizione in griglia.

Sarà la volta buona per ritrovare la fiducia di Leclerc?

Come recita un detto, una rondine non fa primavera, ma è pur vero che questa è la prima pole position della Ferrari nella stagione 2023. Così, se il GP di Baku porterà un risultato soddisfacente, forse il team potrebbe aver trovato la cura per il mal di pancia di Leclerc. I tifosi aspettano, e anche il monegasco attende la fine del weekend prima di emettere una sentenza sui miglioramenti effettivi della monoposto. La gara ci darà tutte le risposte.