Lynk&Co 08: le prime immagini del nuovo Suv

La Lynk&Co 08 è apparsa nelle sue forme definitive sul web attraverso scatti che ne hanno svelato le reali sembianze. Ma l’esordio ufficiale non dovrebbe avvenire prima del 25 marzo, quando verrà presentata a Shanghai.

Lynk&Co 08: arriverà nella seconda metà dell’anno

La vettura della Lynk&Co che fa capo a Geely, sarà il settimo modello della gamma, a testimonianza di quanto il brand sia vivo sul mercato interno. Il suo debutto commerciale, in Cina, è previsto nella seconda metà del 2023. Circa un anno dopo, nel 2024, verrà proposto anche nel Vecchio Continente, su mercati esteri selezionati. Al momento non si hanno informazioni relative ad un suo eventuale arrivo in Italia.

Lynk&Co 08: base condivisa con la nuova Volvo XC60

La Lynk&Co 08 avrà molto in comune con la nuova Volvo XC60, tanto che il magazine Autocar.co.uk la definisce la sua vettura gemella. Per cui la sua piattaforma sarà speculare, precisamente quella indicata dalla sigla CMA 2.0.

Design tagliente

La linea della Lynk&Co 08 presenta sbalzi corti, mentre il frontale risulta piuttosto spigoloso. Questo si caratterizza per il disegno dei gruppi ottici e le diverse prese d’aria. Mentre la vista posteriore si contraddistingue per una firma luminosa a Led a tutta larghezza.

Ibrida con potenze diverse

A livello di powetrain, invece, il Suv in questione dovrebbe poter contare su due varianti del sistema ibrido E-Motive. Questo sarà formato da un motore a benzina a tre cilindri turbo da 1,5 litri accoppiato ad una trasmissione ibrida dedicata a tre velocità, e ad un motore elettrico. L’unità a batteria e lo stesso alimentatore, potranno avere potenze e capacità diverse nelle differenti versioni.

Con questa vettura dalle forme europee ed una power unit apprezzata nel Vecchio Continente si comprende come i marchi cinesi siano pronti ad un’offensiva commerciale concreta. Infatti, i prodotti provenienti dalla Cina sono al passo con i tempi con le ultime tecnologie motoristiche elettrificate e stanno crescendo anche a livello qualitativo e nel design.