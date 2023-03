Dacia, due nuove vetture in arrivo: Duster 2024 e Bigster

La Dacia è in procinto di aggiornare la gamma sfruttando la piattaforma modulare CMF-B.

I prossimi passi sul mercato di Dacia saranno focalizzati su novità relative al segmento C, come avevano annunciato i rappresentati del brand in occasione del talks più recente con la stampa italiana.

Dacia: novità a partire dalla nuova Duster

Nello specifico, arriveranno due nuovi modelli Dacia che sfrutteranno la piattaforma CMF-B frutto dell’Alleanza Renault-Nissan. Il pianale modulare consente di costruire vetture dalla lunghezza compresa tra i 4,10 ed i 4,60 metri. La prima a vedere la luce sarà la nuova Dacia Duster, che sarà realizzata in Romania. Precisamente nello stesso impianto di Mioveni in cui adesso si costruiscono Duster, Sandero Stepway, Logan e Jogger. Avrà volumi produttivi più elevati lo stabilimento carbon neutral di Tangeri, in Marocco, nel quale attualmente viene prodotta la Sandero e dove verrà costruita anche la Jogger.

La Bigster amplierà la gamma

In seguito, nel 2025, sarà la volta della Dacia Bigster, che avrà forme con evidenti richiami al recente concept. Come recita il nome, la vettura in questione sarà più grande della Duster, ed arriverà ad una lunghezza di 4,60 metri. Le maggiori dimensioni si rifletteranno sullo spazio all’interno dell’abitacolo, e sul prezzo, che dovrebbe partire da circa 25.000 euro.

Dacia: un marchio cambiato nel tempo

Si tratta di un processo che va ad incrementare il lavoro svolto da Dacia negli ultimi anni. Infatti, il Brand ha cambiato radicalmente la Sandero ed ha offerto soluzioni hi-tech pratiche ed efficaci per agevolare la clientela nell’utilizzo delle vetture. Con la filosofia improntata nel togliere il superfluo per realizzare prodotti più leggeri e anche più sostenibili, è riuscita a mantenere bassi i livelli di consumi ed emissioni, ma nello stesso tempo è cambiata la concezione del marchio.

Con l’introduzione dell’ibrido, e di auto concrete ma sempre più ricche di quei contenuti che la clientela ritiene fondamentali, le vetture della Casa rumena sono passate dall’essere identificate come low cost ad assumere la definizione di auto value for money.