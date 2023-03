WRC Messico 2023: trionfa Ogier su Toyota

Sébastien Ogier balza in cima alla classifica del WRC dopo la vittoria in Messico con la Toyota. Neuville è il primo inseguitore.

In Messico Sébastien Ogier si sente particolarmente a suo agio, e anche nel 2023 ha dimostrato il feeling con il rally del Centro America. Si tratta della sua settima vittoria nel WRC a queste latitudini. Quello del francese della Toyota è stato un dominio assoluto, durato per tutto il weekend, specialmente quando è uscito di scena il suo unico rivale, Esapekka Lappi, autore di uno sfortunato e pericoloso incidente contro un palo della luce. Per Ogier vittoria anche nella power stage.

Situazione mondiale

Paradossale la situazione di Sébastien Ogier, il quale ha disputato un rally in meno dei rivali, ma si trova comunque in cima alla classifica piloti. Il francese è leader della graduatoria con 53 punti, tre lunghezza in più del primo inseguitore, Thierry Neuville su Hyundai. Il belga è arrivato secondo anche in Messico, soffiando la piazza d’onore a Elfyn Evans. In classifica Ott Tanak scivola al terzo posto, seguito dal campione in carica, Kalle Rovampera.

WRC, ambizioni da titolo

Thierry Neuville finora ha conquistato tre podi, due terzi posti e un secondo. Al momento è il più accreditato al titolo, dato che parteciperà a tutti gli appuntamenti iridati. Rovampera sembra la copia sbiadita del pilota dell’anno scorso, mentre Tanak continua con la sua altalena di risultati, spesso non per colpa sua, come durante l’ultima esibizione in terra messicana in cui la sua Ford ha fatto i capricci. In ogni caso la stagione è ancora lunga e potrà offrire altri colpi a sorpresa.

Di seguito la classifica piloti aggiornata:

Sebastien Ogier Toyota 56 punti Thierry Neuville Hyundai 53 punti Kalle Rovanpera Toyota 52 punti Ott Tanak Ford 47 punti Elfyn Evans Toyota 44 punti Craig Breen Ford 19 punti Dani Sordo Hyundai 17 punti Esapekka Lappi Hyundai 15 punti Gus Greensmith Skoda 8 punti Takamoto Katsuta Toyota 8 punti

Classifica Costruttori: