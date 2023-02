WRC Svezia 2023: le classifiche dopo la vittoria di Tanak

Le classifiche dopo la vittoria di Ott Tanak nel secondo appuntamento del WRC 2023, in Svezia. Primo acuto dell’estone con Ford M-Sport.

Il WRC Svezia 2023 ha regalato il primo acuto a Ott Tanak, già campione del mondo nel 2019, con la sua nuova Ford Puma del team M-Sport. L’estone è riuscito ad avare la meglio su uno scatenato Craig Breen, all’esordio con la Hyundai i20, dopo aver saltato l’apertura a Montecarlo. Il duello per la vittoria è stato contraddistinto da un episodio chiave, con l’irlandese che ha ricevuto 10 secondi di penalità per essere arrivato con un minuto di ritardo al raggruppamento.

La Power Stage finale è stata, dunque, un’occasione per una pura lotta per il podio, con Breen che si ha preso la medaglia d’argento sottraendola a Thierry Neuville. Il belga, molto veloce dopo un venerdì che lo aveva visto molto poco soddisfatto del feeling con la sua Hyundai, ha comunque tenuto a distanza Kalle Rovanpera, campione del mondo in carica, e idolo locale.

La Power Stage

Esapekka Lappi ha dato tutto quello che aveva nella Power Stage, vincendola con grande merito. Discorso simile per Elfyn Evans, secondo a 6 decimi. Buono anche il podio di Rovanpera che si è classificato davanti a Tanak e Breen. Il secondo appuntamento stagionale del mondiale rally non ha di certo lesinato emozioni.

Classifica piloti WRC 2023

Al comando della classifica piloti si piazza Ott Tanak, che scavalca Kalle Rovampera.

Ott Tanak – 41 punti; Kalle Rovanpera – 38 punti; Thierry Neuville – 32 punti; Elfyn Evans – 29 punti; Sebastien Ogier – 26 punti; Craig Breen – 19 punti; Esapekka Lappi – 15 punti; Takamoto Katsuta – 8 punti; Pierre-Louis Loubet – 8 punti; Daniel Sordo – 6 punti.

Classifica Costruttori WRC 2023

Nonostante l’acuto di Tanak e il doppio podio Hyundai con Breen e Neuville, a comandare la graduatoria dei costruttori resta salda la Toyota Gazoo Racing, detentrice del titolo dopo la vittoria nello scorso anno, anche grazie a Rovampera.