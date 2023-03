F1: pole position di Perez nel GP di Jeddah

La F1 scende in pista a Jeddah per il secondo GP della stagione. Tante le incognite, ma una sola certezza: la Red Bull è la monoposto da battere! Proprio la vettura numero 1 però ha problemi tecnici, per cui Verstappen rimane fuori dalla lotta per la pole e domani partirà dalla 15esima posizione. Nel box del team di Milton Keynes comunque sono attrezzati, perché Perez ripete la pole position dello scorso anno mettendosi davanti Leclerc, che dovrà retrocedere di 10 posizioni in griglia per la sostituzione della centralina della power unit. Così secondo è Alonso che conquista un’ottima prima fila. Solo quinto Sainz dietro Russell.

F1: la prima fila del GP di Jeddah

Nella prima fila del GP di Jeddah di F1 scatterà davanti a tutti Perez, con una Red Bull che appare inarrivabile. A fianco ci sarà Alonso, che sembra essere tornato quello degli anni migliori. Anche se in realtà è sempre stato un pilota di altissimo livello e nel corso della sua carriera è incappato in diverse monoposto poco competitive. Dopo il podio in Bahrain, Alonso ha un’altra chance per lottare per le posizioni di vertice, magari con il dolce pensiero della vittoria nel cuore.

La top ten del GP di Jeddah

Con Perez ed Alonso davanti, in prima fila, nel GP di Jeddah di F1 scatteranno dalla seconda fila Russell e Sainz. Quinta e sesta posizione in griglia, rispettivamente, per Stroll ed Ocon. Più attardato Hamilton, sotto tono, che prenderà il via dalla settima casella affiancato dal nuovo che avanza, Oscar Piastri. Quindi, Gasly ed Hulkenberg completano l’elenco dei primi 10 piloti pronti al via domani alle 18. Peccato per Leclerc, perché senza la penalizzazione sarebbe partito in prima fila.

GP di Jeddah: gli outsider

L’outsider per eccellenza del GP di Jeddah di F1, per quanto riguarda le qualifiche, è sicuramente l’australiano Oscar Piastri. Già campione di F2, è stato autore di un ottimo Q2, con il quale è riuscito ad entrare tra i 10 piloti più veloci in Arabia Saudita. La McLaren non è nata bene, ma lui è riuscito a metterci del suo, su un tracciato dove ha vinto nelle categorie minori e decisamente ostico per tutti, visto che non perdona il minimo errore.