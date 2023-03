F1 Bahrain 2023: Max Verstappen riparte dalla pole position

La prima qualifica dell’anno della F1, in Bahrain, si è chiusa con la pole position di Max Verstappen davanti a Perez. Seconda fila Ferrari.

La F1 Bahrain 2023 riparte da dove l’avevamo lasciata, con Max Verstappen davanti a tutti e Sergio Perez a ricoprire il ruolo del primo inseguitore. Il bicampione del mondo della Red Bull è stato autore di una performance eccelsa nel Q3, conquistando la prima piazzola della griglia con grande velocità (1:29:708). Il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, si è accontentato di un singolo tentativo nell’ultima fase delle prove di qualifica che gli vale la seconda fila. Bene anche Alonso, quinto con la nuova Aston Martin.

La prima fila

Max Verstappen è un dominatore, un cannibale che non si accontenta mai. La nuova stagione comincia nel suo segno. L’olandese vuole vincere il suo terzo titolo piloti consecutivo e si vede la sua volontà con la prima pole position dell’anno. Accanto a lui partirà l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez. Il messicano non è una sorpresa, anche se ha lasciato la vetrina al suo più blasonato compagno di team. La scuderia austriaca conferma di avere una marcia in più rispetto alle altre.

La top ten della F1 Bahrain

La seconda fila viene aperta dalle due Ferrari con Leclerc, che scatterà terzo, con all’attivo un solo tentativo durante il Q3. Al suo fianco ci sarà Carlos Sainz, che si è riacceso nel sabato dopo un venerdì di prove libere molto difficoltoso. Il gap con le due Red Bull c’è, ma in gara molte cose possono cambiare. Al quinto posto il mattatore dei primi due giorni del Bahrain, Fernando Alonso, che forse sarà un po’ deluso viste le premesse del venerdì. Fatto sta che l’Aston Martin è cresciuta a dismisura. Al sesto posto della griglia troviamo la prima delle Mercedes, quella di George Russell, che beffa il suo compagno di scuderia, Lewis Hamilton. Sicuramente la prima della nuova W14 non sarà piaciuta al sette volte campione del mondo. Chiudono la top ten uno stoico Lance Stroll, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg.

Gli outsider

La Red Bull dovrebbe fare la voce grossa anche nel giorno di gara, ma è da valutare la performance della Ferrari sul passo di gara e soprattutto dell’Aston Martin con Fernando Alonso, che non vuole perdersi l’occasione di mettere le mani su un podio, magari quello più alto. Lo scorso anno fu doppietta per la Rossa, quest’anno è difficile rivedere uno scenario del genere, ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Il dato che emerge da questo sabato di qualifica è che le distanze tra i team si sono accorciate.