F1: i responsi dei test del Bahrain

La F1 ha visto in Bharain una Aston Martin migliorata, così come l’Alfa Romeo, mentre la Ferrari è ancora dietro la Red Bull, incognita Mercedes.

La F1 è pronta per una nuova stagione, quella del 2023, intanto le monoposto hanno potuto girare nei test del Bahrain. Da questi sono scaturiti diversi responsi, ma vediamo da quale situazione si riparte.

F1: la Red Bull rimane la favorita per il 2023

In F1 la Red Bull è e rimane la squadra da battere per il 2023. La RB19 è andata forte, e senza subire lo stress delle lunghe distanze. Oltre tutto, si è ben comportata anche con Perez, per cui è una monoposto che si adatta anche a stili di guida diversi. Il messicano è andato più veloce della pole position del GP dell’anno passato, e questo è un segnale indicativo importante.

F1: Ferrari ancora da mettere a punto

La Ferrari, invece, in questa F1 sempre più veloce nell’evolversi, sembra fare fatica a tenere il passo. Soprattutto il passo gara, è qui che la Red Bull allunga in maniera preoccupante. Minore la distanza sul giro secco, ma comunque è in gara che si svelerà il reale potenziale della SF-23.

Mercedes è un laboratorio in corsa

La Mercedes W14 sembra una scommessa ripetuta nella F1 da parte del team di Brakley. Infatti, il concetto delle fiancate senza pance della W13 non è stato cambiato in maniera radicale, semmai evoluto. Nei test si è capito che non mancheranno le difficoltà, ma alla fine Hamilton si è portato a casa il secondo tempo. Poco? Lo vedremo, intanto prima di gettare dubbi sulla bontà del progetto bisogna sempre ricordarsi che nello scorso finale di stagione la Mercedes era tornata a vincere.

Aston Martin è la vera sorpresa

Finalmente l’Aston Martin potrà dire la sua in F1, almeno è quello che tutti gli appassionati si augurano, soprattutto con Fernando Alonso. L’asturiano è più in forma che mai e la nuova monoposto sembra avere il passo gara giusto. Se in gara il potenziale verrà confermato ci sarà da divertirsi, e, udite udite, per sostituire Stroll potrebbe tornare Vettel.

La situazione del resto della compagnia prima della gara numero 1 del 2023.

In ombra Alpha Tauri, Alpine e McLaren, che però ha una bella coppia di piloti dal grande potenziale. Migliora la Williams, e l’Alfa Romeo, anche la Haas sembra partita con il piede giusto. Vedremo nella prima gara di questa F1 2023 quali saranno gli equilibri dietro alla Red Bull, e tra le squadre di vertice.