F1, Ferrari: si è dimesso David Sanchez

La Ferrari ha iniziato la nuova stagione di Formula 1 in modo diverso da come le premesse potevano far ben sperare. I proclami erano stati altisonanti, ma alla prima prova dei fatti, la nuova SF-23 sembra essere più lacunosa di quanto la maggioranza si aspettasse. La prima gara del Bahrain è stato un calvario, con Leclerc ritirato per un guasto alla centralina e Sainz fuori dal podio. Adesso un altro terremoto colpisce la Scuderia del Cavallino Rampante. David Sanchez, Head of Vehicle, si è dimesso nella giornata del 9 marzo 2023.

Sanchez fuori dalla Ferrari

Dopo oltre dieci anni di militanza presso la Ferrari, il tecnico francese ha abbandonato il suo posto, uno dei più rilevanti nell’organigramma della Scuderia. Pare che abbia già in mano un contratto per un’altra importante scuderia del Circus, con sede in Gran Bretagna. La scelta di tagliare il cordone ombelicale con Maranello non è dipesa dalla brutta performance della nuova monoposto rossa nel deserto di Sakhir, ma pare sia indipendente da tutto questo. Nel 2021 Sanchez è stato promosso nella carica di Chief Engineer da cui ha condotto la progettazione e lo sviluppo della F1-75 dello scorso anno e l’attuale SF-23.

Le problematiche

Questa scelta potrebbe avere un impatto molto duro sulla stagione della Ferrari, specialmente per quanto riguarda il programma di sviluppo della SF-23. I sostituti, almeno nel breve periodo, dovranno essere recuperati dall’interno, a causa dei lunghi periodi di gardening a cui sono vincolate le figure senior del settore che operano in altre formazioni. Anche lo stesso Sanchez dovrà attendere un po’ di tempo prima di essere parte attiva del nuovo team, anche se il suo destino sembra essere già scritto. In ogni caso, il 2023 non sembra essere partito nel migliore dei modi, anzi, le nubi all’orizzonte sono piuttosto scure. Vedremo se la SF-23 saprà riscattarsi nei prossimi appuntamenti iridati.