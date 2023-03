GP del Bahrain: è doppietta Red Bull

La F1 torna in pista per la prima gara ufficiale 2023: il GP del Bahrain. Leclerc parte bene e riesce a sopravanzare Perez alla prima curva. Male Alonso, che si ritrova settimo dopo lo scatto iniziale, e viene toccato nel corso del primo giro dal compagno di squadra. Intanto Verstappen scappa e inizia subito ad allungare per non offrire il DRS a Leclerc.

GP del Bahrain: Verstsappen ricomincia con l’atteggiamento del leader

Dopo 4 giri Verstappen riprende il discorso con la F1 da dove l’aveva lasciato, infatti ha più di 3 secondi di vantaggio su Leclerc. Sainz, invece, in quarta posizione provvisoria, mette sotto pressione Perez. Le due Mercedes, con Hamilton e Russell, seguono a quasi un secondo e mezzo la Ferrari numero 55 dello spagnolo.

GP del Bahrain: Gasly è il primo a rientrare ai box per il cambio gomme

Dopo 10 giri della prima gara di F1, il Gp del Bahrain 2023, è Gasly il primo a fare la sosta ai box per montare la gomma bianca. Intanto Russell si fa sentire via radio mettendo pressione ad Hamilton che gli è davanti ma non riesce a tenere il ritmo di Sainz.

Alonso supera Russell e le Ferrari effettuano il pit-stop nello stesso giro.

Mentre è impegnato a seguire Hamilton, Russell viene incalzato da Alonso, e al giro 12 ammette che “le gomme sono andate” parlando con il muretto box. Nella tornata successiva, viene richiamato ai box Hamilton per il primo cambio gomme, ed Alonso supera Russell dopo una lotta serrata. Al giro 14 anche Leclerc fa la sua sosta e lo segue subito anche Sainz, pit-stop doppio per la Ferrari. Si ferma anche Russell. Al 15esimo giro si ferma anche Verstappen che monta un treno di gomme soft, differenziando la sua strategia. Intanto, Alonso dopo il primo cambio gomme si ritrova davanti a Russell che ha perso tempo ai box. Perez, ancora fuori, è momentaneamente leader della gara al giro 16.

Alonso super anche Bottas

Alonso si conferma uomo d’azione della F1 e supera Bottas al giro 17 del GP del Bahrain guadagnando la sesta posizione. Si ferma Perez, che monta le soft, come Verstappen, rientra in pista davanti a Sainz e dietro Leclerc, che è in seconda posizione provvisoria.

Perez supera Leclerc: le Red Bull sono sole al comando

Al giro 22 la F1 dimostra che le monoposto sfruttano in maniera differente gli pneumatici, visto che Perez si avvicina a Leclerc utilizzando le gomme soft montate nella sua prima sosta ai box. Questa lotta favorisce ulteriormente la fuga di Verstappen, che ha più di 11 secondi di vantaggio sul monegasco della Ferrari. Al giro 25 Perez è in scia a Leclerc e può sfruttare il DRS, così lo supera nella tornata successiva senza troppe difficoltà. Arrivati quasi a metà gara le Red Bull sono sole al comando.

Seconda sosta ai box

Al giro 31 del GP del Bahrain si ferma per la seconda sosta Hamilton, e nella tornata successiva è la volta del secondo pit-stop di Sainz. Anche Russell cambia gomme per la seconda volta, e viene superato da Stroll quando torna in pista. Torna ai box Leclerc al giro 34 e anche per lui è gomma bianca. Rimangono fuori le due Red Bull com gomma rossa, ed è un segnale di superiorità inequivocabile. Anche Alonso non è rientrato ai box. Al giro 35 Perez effettua la sua seconda sosta, e lo segue Alonso che torna in pista in scia di Hamilton. L’ultimo dei piloti di vertice a fermarsi è il leader della gara Verstappen, che si ferma al giro 37 e torna in pista con tranquillità ed un treno di gomme bianche.

Alonso show: super Hamilton con grinta e classe

Si accende il duello tra Hamilton ed Alonso con lo spagnolo che supera l’inglese e poi perde la posizione per un errore. Ma la lotta continua, e la F1 ne beneficia, perché Alonso compie una manovra straordinaria ed infila Hamilton dove nessuno avrebbe osato.

Colpo di scena: la power unit abbandona Leclerc

E’ una F1 amara per Leclerc, che inizia la stagione 2023 con un ritiro per problemi di motore. Si entra in regime di virtual safety car ed al giro 42 si ricomincia con Alonso, Sainz ed Hamilton in lotta per il podio. Le due Red Bull ormai sono avviate verso una doppietta. Al giro 44 Alonso è sugli scarichi di Sainz, vuole il terzo posto, e se lo prende al giro 46 dopo una lotta all’ultima staccata.

La Red Bull domina ma che Alonso

Finisce il GP del Bahrain di F1 con Verstappen vincente davanti a Perez, terzo uno splendido Alonso. La Ferrari è quarta con Sainz, poi Hamilton, Stroll, Russell, Bottas, Gasly ed Albon a completare i primi dieci piloti che sono transitati sotto la bandiera a scacchi.

Classifiche piloti e costruttori dopo il GP del Bahrain

Dopo il GP del Bahrain di F1 del 2023, la classifica piloti vede al comando Verstappen con 25 punti, seguito da Perez con 18 punti, ed Alonso con 15 punti. Poi Sainz, a quota 12 punti, quindi Hamilton con 10 punti, davanti a Stroll con 8 punti, Russell con 6 punti, Bottas con 4 punti, Gasly con 2 punti ed Albon con 1 punto. La graduatoria dei costruttori presenta la Red Bull in vetta con 43 punti, davanti all’Aston Martin che ha 23 punti. Più staccate Mercedes e Ferrari, rispettivamente a 16 e 12 punti. Quindi, al quinto posto, l’Alfa Romeo con 4 punti, che precede Alpine e Williams, con 2 punti e 1 punto.