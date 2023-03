La classifica delle auto che inquinano di più

Il sito americano della ACEEE stila ogni anno le graduatorie per le automobili dal minor impatto ambientale e in questa nuova edizione ha dovuto inserire anche le versioni elettriche. Tutte quante dovrebbero ben figurare in classifica per le emissioni nocive, visto che localmente non ne emettono, ma l’Ente ha scoperto che la massa è una fattore determinante.

Sulla classifica incide il peso

Come emerge dai vari grafici esplicativi, le versioni elettriche vincano sulle rispettive termiche per quanto riguarda i danni all’ambiente, ma, ad esempio, la Ford F-150 Lightning pur essendo a batteria ha un impatto più nocivo sull’aria rispetto a una Mini Cooper a benzina. L’eccessivo peso del pick-up americano ha fatto il resto. In ogni caso, la classifica con l’indice di danno all’ambiente più alto sul mercato USA non poteva non escludere i grandi pick-up lunghi da 6 metri di lunghezza che adoperano dei massicci motori V6 o anche V8, trazione integrale, per masse complessive che oltrepassano le tre tonnellate. Di seguito la classifica di GreenCars2023.

Le più cattive per l’ambiente

Ciò che emerge da questi studi evidenzia che le americane sono le vetture più impattanti sull’ambiente. Il podio infatti è composto da: Ram 1500, Ford F-150 e Cadillac Escalade. A completare questa poco lusinghiera top ten ci sono alcune delle più vendute come la Dodge Durango, Jeep Wagoneer e Wrangler. Al settimo e ottavo posto troviamo però due icone europee, cioè la Classe G di Mercedes (G 550 con il V8 biturbo) e la BMW X5 M col il V8 Mild Hybrid. In poche parole queste diventano le nemiche numero uno degli ecologisti. I SUV di per sé sono spesso oggetto di “attentati” e rappresaglie da parte degli estremisti ambientali, che ora possono poggiare le proprie conoscenze su una graduatoria che semplifica il loro lavoro di pulizia delle strade.