La Jeep Renegade 4xe per la Polizia Locale di Roma

Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid Limited arriva a rinforzare la truppa delle auto al servizio della Polizia Locale di Roma. Le forze dell’ordine capitoline possono adesso contare su un fuoristrada a trazione integrale, che può essere ricaricato anche alla spina, oltre ad avere anche un motore endotermico. Le nuove Jeep si vanno a unire agli oltre 600 mezzi delle Forze dell’Ordine della capitale garantite dal gruppo Stellantis.

La carica dell’elettrificazione

L’elettrificazione della flotta delle Forze dell’Ordine conta anche sui veicoli cosiddetti LEV, acronimo di Light Emission Vehicles, a basse emissioni come quelli plug-in. Jeep Renegade 4xe adotta un quattro cilindri turbobenzina da 1.3 litri e un motore elettrico sull’asse posteriore, con una potenza di sistema di 190 CV e una trazione integrale gestita elettronicamente.

Questo SUV compatto ha delle ottime capacità sia in ambito urbano, in cui può destreggiarsi con una certa naturalezza, sia in offroad dove grazie alla trazione integrale permessa dal motore elettrico posteriore, riesce a compiere delle azioni di altissimo livello, come vuole la tradizione del marchio di origine americana.

Le Jeep della Polizia Locale

Le auto offerte alla Polizia Locale di Roma sono composte da una lunga serie di accessori specifici per la loro destinazione d’uso, come ad esempio: un pannello a messaggi variabili per far vedere alla popolazione più informazioni in tempo reale montato sul tetto, insieme ai lampeggianti blu a LED. Nella parte anteriore del tetto c’è poi un faro centrale con luce di profondità, due ripetitori a LED blu ai lati della calandra, accanto alle luci anteriori.

La livrea è quella tipica bianca e blu, che ben si sposa con un corpo vettura classico e scolpito. Siamo sicuri che la nuova Jeep Renegade al servizio delle Forze dell’Ordine capitoline, saprà svolgere egregiamente tutti i compiti a lei assegnati. Forse anche qualcosa di più, ma staremo a vedere.