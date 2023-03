Il piano di Tesla dopo l’Investor Day

Elon Musk e i suoi manager hanno preso parte all’Investor Day 2023, snocciolando molto più che una rendicontazione dei risultati 2022, infatti sono stati messi in mostra i progetti di medio e lungo termine di Tesla. Bisogna arrivare preparati al 2050 quando nel mondo le emissioni dei combustibili fossili saranno completamente azzerati tramite nuove centrali di produzione solare ed eolica, sistemi di stoccaggio con megapack di batterie statiche ma anche con l’inserimento di milioni di auto elettriche. L’ipotesi è una produzione di 240.000 gigawatt/ora su una superficie pari allo 0,2% della superficie terrestre, senza sottrarre aree all’agricoltura ma utilizzando zone desertiche. Indice Per adesso niente piattaforma di terza generazione La Tesla da 25.000 dollari è stata accantonata I piani mostrati da Zhou Per adesso niente piattaforma di terza generazione Saranno rimasti delusi coloro che attendevano il debutto della piattaforma di terza generazione. In compenso sono stati mostrati i miglioramenti ottenuti sulle singole parti delle attuali e future Tesla, anziché delle novità concrete sul veicolo di terza generazione. Il capo designer Franz von Holzhausen ha dichiarato che ci sarà presto un’altra occasione per parlarne. La Tesla da 25.000 dollari è stata accantonata

La Tesla da 25.000 dollari è stata per il momento messa da parte anche per i grandi risultati che sta ottenendo la Model Y, quindi era necessario concentrarsi sull’aumento della produzione del SUV anziché puntare su altro. Certo, vista la concorrenza cinese che avanza, tutti si aspettavano questo fantomatico modello economico. Nel frattempo, comunque, Elon Musk assicura che con le tecnologie acquisite, le future Tesla costeranno la metà di quanto non accada attualmente.

I piani mostrati da Zhou

Sul finire dell’Investor Day, Tom Zhou, manager di Tesla, ha mostrato i progressi nel potenziamento delle fabbriche. Il grande membro del colosso dell’auto si è occupato della Giga 4 di Shanghai durante il Covid e di recente ha offerto la sua competenza ad Austin e sembra candidato a prendere il posto del patron come CEO di Tesla, che ha annunciato il record di produzione di 4 milioni di Tesla, cosa che si ottiene con un ciclo produttivo di 45 secondi (ogni 45 secondi un’auto procede lungo la linea dei robot) e di un’efficienza dei macchinari pari al 90%. In definitiva non ci sarà nessuna novità per quanto riguarda l’apertura di una megafabbrica in Messico, mentre è stata confermata l’entrata in attività di una raffineria per il litio in Texas per la fine del 2023.