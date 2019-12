Tesla Cybertruck: Elon Musk fa un giro a Los Angeles

Elon Musk e il Cybertruck sono stati protagonisti di una nuova disavventura. A Malibù, in California, il miliardario ha urtato un dissuasore del traffico.

Non si fermano le notizie riguardanti la Tesla Cybertruck, il pick-up presentato recentemente dell’azienda americana e dal suo istrionico e visionario fondatore, Elon Musk. Dopo essere passata agli onori della cronaca per uno stile poco raffinato e quanto mai lontano dall’ordinario, ma soprattutto per una completa figuraccia durante la presentazione ufficiale in mondo visione, quando uno dei suoi finestrini è andato in frantumi, quando doveva risultare indistruttibile. Recentemente Elon Musk è stato intercettato a bordo della sua ultima creatura, e ancora una volta la sorte gli ha tirato un tiro mancino. Si può dire che il Cybertruck non stia portando una grande fortuna al magnate americano.

Elon Musk stava uscendo dal parcheggio del ristorante dove aveva cenato con alcuni amici, quando ha colpito in pieno un dissuasore del traffico. La scena è stata ripresa tramite un video, pubblicato dal sito Tmz e diventato virale in pochi istanti. La scena è avvenuta a Malibù, in California, quando Musk si è fermato a far vedere l’auto ai numerosi curiosi che si erano accalcati nei pressi del Cybertruck poi, mentre stava uscendo dal parcheggio al volante del controverso pick-up ha sbattuto contro un dissuasore del traffico con una delle ruote posteriori, ma tuttavia ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse e non si è fermato per capire se avesse causato qualche danno.

