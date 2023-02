Pininfarina Battista a caccia di record di velocità

La Pininfarina Battista registra un’altra serie di record di velocità, stupendo tutti sul quarto di miglio, ma non solo, in India.

Pininfarina Battista è una hypercar elettrica nata per sfidare il cronometro e soprattutto per tagliare il traguardo della velocità, sempre in prima posizione. Da quando è uscita ha già raccolto una lunga serie di record e primati, che però non la accontentano. Infatti, l’ultima prova in cui la quadrimotore alla spina ha volato verso il successo è sul quarto di miglio: 8 secondi e 55 centesimi. La Battista, attualmente è l’auto di serie più veloce al mondo su questa distanza, ma anche sul mezzo miglio impressiona, come ha fatto vedere in un recente video.

La velocità è nel suo destino

La brillante supercar dal valore di 2,2 milioni di dollari si era dimostrata l’auto in produzione con lo scatto migliore in circolazione conquistando: uno 0-60 mph in 1,79 secondi, uno 0-100 km/h in 1,86 secondi, uno 0-120 mph in 4,49 secondi e uno 0-200 km/h 4,75 secondi. Come piattaforma di debutto venne scelto il tracciato di Nardò, mentre per lo sprint sul 1/4 di miglio e il 1/2 miglio, la Battista è invece andata fino in India, atterrando sulla struttura di prova di Natrax e avvalendosi della partnership con l’edizione indiana di Autocar e delle apparecchiature di cronometraggio VBox.

Pininfarina Battista batte Rimac Nevera

Per cogliere questi straordinari risultati la Battista ha potuto affidare i suoi 1.900 CV e 2.340 Nm su quattro Michelin Pilot Sport Cup 2R. Il risultato parla chiaro: 8,55 secondi sul quarto di miglio (-0,03 secondi rispetto al precedente record della gemella Rimac Nevera nel 2021) e di 13,38 secondi sul mezzo miglio. Qualcosa per il quale è lecito stropicciarsi gli occhi.

Ulteriori record

Nella sua ultima prova la Battista ha toccato una velocità massima di 358,03 km/h:, che non le basta per essere l’elettrica di serie dalla velocità di punta più elevata, ma è sufficiente al titolo di auto di serie più veloce mai guidata su suolo indiano. Questo, tuttavia, non le è bastato perché quando Renuka Kirpalani di Autocar India ha toccato la velocità di 357,10 km/h, significa che in quel momento sulla Battista viaggiava la donna indiana più veloce di sempre. Un altro record da annoverare alla lunga lista.