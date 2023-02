BMW 3.0 CSL: iniziata la produzione

In Baviera parte la lavorazione sulla BMW 3.0 CSL, vettura speciale dalla tiratura limitata a 50 esemplari per celebrare i 50 anni della M.

Arrivano direttamente da Monaco di Baviera le immagini della BMW 3.0 CSL, della quale sono iniziati i preparativi per l’assemblaggio. I fan dell’Elica saranno entusiasta di questi sviluppi, perché il prossimo modello evocativo del grande passato, ha tutte le carte in regola per regalare grandi emozioni e rinverdire le sensazioni di esclusività e performance tipiche di questo Marchio. Il sito in cui viene costruito questo nuovo gioiello è la fabbrica tedesca di Dingolfing: saranno appena 50 gli esemplari di 3.0 CSL per celebrare i 50 anni della divisione sportiva M.

BMW 3.0 CSL, schema classico

La base dell’esclusiva 3.0 CLS è la M4 CSL, costruita, anch’essa, a tiratura limitata di 1.000 esemplari. La 3.0 CSL si è trasformata in un vero e proprio oggetto da collezione, da stropicciarsi gli occhi. Naturalmente offre una meccanica di primo piano, di assoluto livello con un motore sei cilindri portato a 560 CV e 550 Nm, la trazione posteriore e il cambio manuale, ma anche la carrozzeria è stata ridisegnata ispirandosi alla 3.0 CSL originale degli anni 70. Quindi, la BMW sceglie di affondare il colpo aggrappandosi al passato, offrendo a una clientela di nicchia una vettura rombante, cattiva e grintosa dal vecchio stampo. Sicuramente questa decisione, un po’ fuori dal coro, premierà la vecchia guardia della Casa tedesca.

Le tempistiche

A Dingolfing vengono prodotte anche le M3, M4, M5 e M8. Nel 2022 l’intera produzione dei prodotti M Performance e M ha toccato le 50.000 unità, sottolineando il successo delle più sportive tra le BMW. Per la 3.0 CSL, la linea di produzione è diversa dalle altre e si avvicina più a un’operazione artigianale, per la quale servono circa 2 settimane per il completamento: là dove nascono anche le M4 GT4 da competizione, i tecnici partono dalla scocca della M4 CSL e lavorano sull’allargamento dei parafanghi, mentre la verniciatura con i colori M avviene a mano.

Il passo successivo riguarda le parti della carrozzeria che ottengono un trattamento protettivo nel sito di Landshut, mentre in quello di Moosthenning si conclude grazie al lavoro di 30 specialisti. La vettura torna, infine, alla fabbrica di Dingolfing dove vengono effettuati i test standard sul banco a rulli e l’ispezione finale. Prima di essere consegnato, infine, ogni esemplare viene testato in pista per assicurarsi che tutti i componenti meccanici siano assemblati e regolati in modo ottimale.