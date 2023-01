Formula E: a Diriyah i primi verdetti

La Formula E ha affrontato la seconda tappa della stagione, quella di Diriyah, in Arabia Saudita, dove la Porsche ha maturato 2 vittorie sulle due gare in programma. Merito di Pascal Wehrlein che si è aggiudicato le due corse con merito.

Formula E Diriyah: Gara 1 vinta da Wehrlein in rimonta

Il pilota tedesco ha sfruttato al meglio il motore elettrico Porsche, ottenendo due vittorie importanti per il team Tag Heuer Porsche di Formula E in Arabia Saudita. La prima lo ha visto sornione nella prima frazione della gara, dove poi è stato protagonista nella fase finale. Momento cruciale è stato l’attacco vincente a Sam Bird, ma non meno importante è stata la difesa nei confronti di Dennis.

Anche l’alfiere del team Andretti ha risalito la china nella seconda parte della competizione, ed ha chiuso al secondo posto davanti a Sam Bird. Il driver della Jaguar si è dimostrato combattivo, ma non ha avuto la possibilità di allungare nelle prime fasi della corsa.

Formula E Diriyah: in Gara 2 cambia il terzo gradino del podio

La gara 2 della Formula E a Diriyah ha avuto i due motorizzati Porsche come protagonisti assoluti nella parte finale della competizione. In pratica, si è ripetuto un duello che però ha visto Wehrlein più rapido nel finale e Dennis meno arrembante di quanto non fosse stato in Gara 1. Al posto di Bird, sul podio è salito Rast con la McLaren, proprio davanti al pilota Jaguar. Primi punti per la Maserati con il nono posto di Mortara, ma per la competitività della monoposto del Tridente bisognerà aspettare.

La classifica piloti vede Wehrlein davanti a tutti

Dopo 3 gare di Formula E disputate, la lotta al vertice nel mondiale piloti è tutta tra Wehrlein e Dennis. Il primo è balzato in testa alla classifica con la doppietta in Arabia Saudita e guarda tutti dall’alto dei suoi 68 punti. A Diriyah le posizioni di testa praticamente si sono invertite rispetto al primo round stagionale dove Dennis ha trionfato. Infatti, con i suoi due secondi posti adesso è a 6 lunghezze da Wehrlein, precisamente a quota 62. Gli altri sono già lontani, il veterano Buemi è terzo, ma con soli 31 punti, mentre Bird gravita in quarta posizione con 28 lunghezze. Proprio davanti ai piloti McLaren, Hughes e Rast, rispettivamente, a quota 27 e 26 punti.

Tra i team è Andretti a comandare

La classifica dei team della Formula E vede le due squadre motorizzate Porsche al comando. Al momento, il team Andretti è davanti a quello di ufficiale Porsche di appena 2 punti. Infatti, è a quota 76 contro i 74 della squadra Tag Heuer Porsche. McLaren segue a quota 53, per adesso ad una certa distanza. Comunque, con un vantaggio rispetto ai team Envision e Jaguar, che hanno, rispettivamente, 41 e 39 punti.

Al momento Porsche domina la scena

É chiaro che, per adesso, la Porsche sembra aver la power unit più performante, e anche quella che riesce ad arrivare alle fasi finali delle gare con più energia a disposizione. McLaren sembra essere partita bene come team, e presto potrebbe ambire alla vittoria, per Maserati invece c’è ancora molto da fare.