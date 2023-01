Formula E, Messico 2023: i top e flop

È stato archiviato il primo round della Formula E 2023, che ha visto l’esordio della Gen 3 delle monoposto elettriche correre nell’e-Prix del Messico. Non è stato uno spettacolo davvero emozionante, anche a causa della conformazione dell’autodromo Hermanos Rodriguez, che già in passato aveva ricevuto diverse critiche. In ogni caso Jake Dennis ha portato a casa il primo successo stagionale, per la gioia del team Avalanche Andretti che ha puntato forte sul pilota britannico. Buona la prima anche per Pascal Wehrlein su Porsche, mentre sul podio sale anche Lucas Di Grassi di Mahindra, che però era partito dalla pole position.

I top di giornata

Sugli scudi sicuramente Jake Dennis, il pilota di Andretti è stato il vero mattatore dell’e-Prix del Messico, grazie a una prestazione super. Nonostante la partenza alle spalle di Di Grassi, il britannico ha inanellato una serie di giri veloci con un ritmo indiavolato per tutti, tanto che ci ha messo poco a sbarazzarsi del brasiliano. La vittoria, dunque, è arrivata con merito. Ottimo anche Pascal Wehrlein e soprattutto Porsche, che inizia la nuova stagione con un piglio diverso e un piazzamento d’onore che sicuramente scalderà l’ambiente per il proseguo del campionato. Ottima la performance di André Lotterer, che fino all’ultimo ha conteso il podio a Lucas Di Grassi.

I flop

La coppia Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne sono i due titolati piloti del team DS Penske, che ha totalmente steccato il primo appuntamento di Formula E. Il belga, campione del mondo in carica, ha chiuso l’avventura in Messico con un decimo posto, mentre l’ex iridato Vergne ha fatto peggio, finendo soltanto dodicesimo. Sicuramente i due avranno modo di rifarsi, ma viste le ambizioni l’esordio stagionale è stato un passo falso. C’era anche grande attesa nei confronti di Maserati, con il Tridente per la prima volta schierato nella griglia di partenza di questo campionato. Le cose non sono andate bene, con il pilota di punta, Edoardo Mortara, costretto al ritiro, mentre il suo collega Maximilian Günther è arrivato undicesimo sotto alla bandiera a scacchi.

La classifica della Formula E, Messico 2023